Åpner for feriereiser til Danmark

Fra 15. juni kan nordmenn og dansker igjen krysse grensen uten karantene.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag.

– Vi åpner for turistreiser mellom våre to land 15. juni, sier Solberg.

Hun sier de ønsket et felles regelverk i Norden for reiser, men det har man ikke fått til. Men man har fått en bilateral avtale med Danmark og Norge.

– Turister i begge land må sette seg inn i nasjonale regler for reiser og smittevern. De er ikke nødvendigvis de samme i landene, sier Erna Solberg.

På spørsmål om man kan reise gjennom Sverige til Danmark, svarer Solberg til VG:

– Jeg tror du kan dra gjennom Sverige når du skal reise til Danmark. Men da er det danske regler som er bestemmende. For oss er det fullt mulig å reise gjennom Sverige hvis du kommer fra Danmark. Også kan du ta ferje. Det er også en god mulighet, sier Solberg.

Gjenåpningen mellom Norge og Danmark betyr at innreisekarantene og innreiserestriksjoner fjernes, og det blir gjort unntak for Danmark fra Utenriksdepartementets globale reiseråd. Arbeid pågår for at Norge også skal kunne åpne opp for reiser i hele Norden, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen kan komme til å komme med egne reiseråd om spesielle regioner i Norden med større smittefare. Da vil man fraråde reiser til disse områdene, opplyser Solberg.

Det er også flere regler.

POPULÆRT REISEMÅL: Tivoli i København er et populært reisemål for nordmenn. Foto: Dag Fonbæk

Dette er de sentrale prinsippene for gjenåpning. Regjeringen opplyser om disse:

Det må oppnås enighet mellom smittevernmyndighetene om kriterier for å identifisere regioner med spesielt høyt smittetrykk.

Smittevernmyndighetene i land med slike regioner oppfordrer innbyggerne i disse områdene om å ikke besøke andre nordiske land.

Det legges til grunn at de andre landene vil be sine borgere ikke besøke slike områder.

Alle reisende må drive selvmonitorering og isolere seg ved covid-19-relevante symptomer og teste seg.

– Man må ha ha reservert flere overnattinger for å kunne være utenfor København, sier Solberg på pressekonferansen.

For nordmenn vil fortsatt ikke kunne overnatte i den danske hovedstaden.

Hun påpeker at de fortsatt fraråder reiser til andre land som ikke er strengt nødvendige.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen opplyser også på en pressekonferanse like etter klokken 14 at Danmark vil åpne grensene.

– Når vi åpner de danske grensene, blir det med restriksjoner, sier hun.

Danmark åpner også opp for turisme fra Tyskland og Island.

Turister skal vise ved innreise at de har booket opphold i seks dager eller mer utenfor København.

Etter sommeren vil Danmark åpne grensene for de øvrige Schengen-landene og Storbritannia. Frederiksen opplyser at landet vil åpne for Finland før.

Utelukker ikke andre land

– Det gjenstår en del arbeid frem til 15. juni. Regelverket vil være klart og tydelig før 15. juni, sier Solberg.

Regjeringen vil også jobbe opp mot andre land for å se om man også kan åpne til andre land fremover og utelukker ikke at Norge vil åpne grensene til flere land innen 15. juni.

– Vi har gjort kraftig innsats for å få ned smitten og vi kan ikke ta en for brå åpning som kan rokke ved dette, sier Solberg.

Både Danmark og Norge var tidlig ute med å stenge grensene for å hindre smittespredning i midten av mars. Fredag 13. mars meldte den danske statsministeren Mette Frederiksen at landet stengte grensene dagen etter klokken 12.

Solberg mener det å få til et regelverk som kan gi en åpning til mot Sverige er det vanskeligste for tiden, både fordi det er regionale forskjeller i smittetall og fordi landene er i utakt under corona-epidemien.

– Så er smitten veldig ulik i Sverige. Det er noen grenseområder til Norge nå som har ganske høy smitte i forhold til antall personer som bor der. Det er andre områder i nord som har lav smitte. Det kan bety at det kan være litt forskjeller og at det kanskje blir en mer gradvis åpning etterhvert. Det er dette som er smittebildet i Sverige er akkurat nå. Om tre uker eller fem uker kan det være annerledes, sier Solberg.

Publisert: 29.05.20 kl. 13:59 Oppdatert: 29.05.20 kl. 14:56

