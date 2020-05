MYE VANN: Slik så fylkesvei 55 over Sognefjellet ut ved 09–09.30 tiden lørdag. Veien er foreløpig stengt. Foto: Råmund Mundhjeld

Sognefjellsveien gjenåpnes søndag morgen

Regn og snøsmelting stengte Sognefjellsveien som egnet seg mer for vannski enn biler lørdag morgen.

– De har holdt på med to gravemaskiner for å få løs is og snø. Så nå har vannet begynt å minke, sier Morten Juvland i Mesta Otterdalen til VG rundt klokken 17 lørdag.

– Men de vil likevel ha den stengt til i morgen tidlig kl. 08, så alt vannet får rent av veien.

En av dem som kom seg gjennom den oversvømte veien lørdag var Råmund Mundhjeld, eier av Sognefjellshytta som ligger på toppen av Sognefjellet og innenfor den stengte veistrekningen.

– Det gikk over panseret på bilen min og jeg har en høy firehjulstrekker, sier han til VG.

– Du kjørte gjennom?

– Ja, men jeg angret da jeg sto midt uti. Men da var det «point of no return.»

VÅTT: Veien skimtes under vannmassene. Foto: Råmund Mundhjeld

Det er elven Bøvra, som ligger ved siden av veien, som har gått over sine bredder etter mye regn og snøsmelting.

– Det var nokså sterk vind og regn i hele går kveld, sier Mundhjeld.

Veien ble stengt lørdag formiddag, mens vannet stod på en par km lang strekning.

Det var så mye hard snø at elven hadde funnet seg nye veier gjennom mykere snø.

