LETTET: Bonde Roald Jordalen mener teltturistene har hatt kjempeflaks. Foto: PRIVAT

Turister trosset advarsel: – Nedslaget var grovt sett én meter fra hodene deres

Fredag kveld advarte bonde Roald Jordalen teltturistene mot steinras. – De sa de skulle være forsiktige, men det går ikke an å være forsiktige med et steinras.

Norske turister slo opp telt nederst i Stalheimskleiva ved Nærøydalselvi i Gudvangen fredag.

Siden snøen hadde begynt å smelte og det var mye nedbør tenkte bonde Roald Jordalen at dette var en oppskrift på steinras.

– Jeg følte det selv var en overhengende fare for ras. Det går jo noen steiner hver vår, sier Jordalen.

Det var NRK som omtalte saken først.

Turistene ble værende

Derfor gikk Jordalen for å snakke med dem fredag kveld og viste dem steiner som gikk i fjor.

– De sa de skulle være forsiktige. Det går jo ikke an å være forsiktige med et steinras, i hvert fall ikke når man sover, sier Jordalen.

Da bonden kjørte forbi området lørdag morgen så han at det var gått et ras.

– De har hatt veldig flaks. Det er helt utrolig at det kan stå to telt og to biler der.

Det var ifølge Jordalen kun den ene bilen som fikk skader.

– Det er i hvert fall ikke mer enn en meter fra nærmeste stein til bilen. Så nedslaget var grovt sett én meter fra hodene deres. De burde gått rett på butikken og kjøpt flakslodd.

STORE STEINER: Bonden som advarte turistene hevder en av steinene har laget et hull på 30–40 centimeter. Foto: PRIVAT

Jordalen: Bruk campingplassen

Vest politidistrikt omtalte raset på Twitter. De skriver at det har rast ut steiner som er flere hundre kilo tunge.

Ifølge Jordalen skal det være et 30–40 centimeter dypt hull i veien etter en av steinene.

Mens Jordalen sto og betraktet synet av steinene ved siden av teltene, kom turistene gående.

– De sa det hadde gått fint. En av dem lurte på når neste ras kom, men jeg sa at det vet ingen, og at de burde få vekk tingene sine så fort som mulig.

Jordalen vil oppfordre andre til å bruke campingplassen som er i dalen.

– Dette var en tydelig ras-plass, men det er mange plasser ellers i dalen som også er veldig rasutsatt, forteller han.

Vest politidistrikt fikk inn melding om steinraset 05.38. Ifølge operasjonsleder Per Algrøy skal raset ha gått rundt klokken 03.00 natt til lørdag.

Algrøy opplyser til VG at veien er stengt, og at det vil tas en ny vurdering på mandag.

