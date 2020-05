Kunnskapsminister Guri Melby under regjeringens pressekonferanse om coronaviruset i marmorhallen i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Slik blir den nye skolehverdagen

Etter pinsen blir det nesten som før i skolen, sier en glad kunnskapsminister. Men bare nesten.

Fra tirsdag 2. juni kan barn i barnehagene og elever i alle skoletrinn cruise inn mot sommerferien på nesten sedvanlig vis, til og med uten eksamensnerver.

På regjeringens pressekonferanse tirsdag annonserte kunnskapsminister Guri Melby (V) store endringer for skole og barnehager.

– Med de nye veilederne som kommer fredag og innføring av trafikklysmodellen, skifter lyset fra rødt til gult fra neste uke. Det betyr tilnærmet normal skolehverdag. Det som fortsatt vil gjelde er at man skal være hjemme når man er syk og fortsette med god håndhygiene. Det som justeres på det gule nivået er antallet kontakter elevene imellom, sier kunnskapsministeren til VG.

Mens det på rødt nivå er små grupper, går det meste til normalt på gult.

Rødt trafikklys er dagens smitteverntiltak. Gult betyr lemping på en rekke av rødlystiltakene, mens grønt er normal drift.

Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, kan det gule lyset skifte til grønt – i verste fall rødt.

VANLIGE KLASSER: Etter syv stengte uker, åpnet skolen for 1-4 trinn etter coronastengning den 27 april. Bildet er tatt på Rommen skole, med lærer Simona Kalstad og elevene Noah og Abbas Raza (fra venstre). Fra neste uke kan klassene bli hele igjen. Foto: Janne Møller-Hansen

– Unngå friminutt for alle på en gang

Gult lys og slutt på enmetersregel for mange, betyr likevel ikke at skoleelever og barnehagebarn kan være i fysisk kontakt, slik som før coronaviruset slo til.

– Fortsatt anbefaler vi å unngå store ansamlinger. Det er for eksempel ikke lurt at alle tar friminutt samtidig og det kan være lurt å dele opp uteområdet litt. Alle bør ikke bruke samme inngang samtidig. Det kan være lurt å fortsette med ulike innganger og til ulike tider, selv om man går over til vanlige klassestørrelser, sier kunnskapsministeren til VG.

På videregående skoler blir det noe avvikende regler fra de andre skoletrinnene. Her er elevene ikke i samme grad i klasser, men mikser mellom ulike grupper, forklarer kunnskapsministeren.

– Hovedregelen er at du må holde deg til samme plass i klasserommet og i større grad holde avstand på en meter, der det er mulig,

Umiddelbar start

Tiltakene legges ut fredag 29. mai, og gjelder fra tirsdag 2. juni.

Kunnskapsministerens mener skoler og barnehager må sette seg i gir umiddelbart.

– Målet er at så mange som mulig skal ta det i bruk så raskt som mulig. Det kan selvsagt hende enkelte trenger noen dager til å planlegge litt, men dette er jo lettelser på vei mot normalen. Nå har vi prøvd rødt, nå skal vi prøve gult, sier Guri Melby.

Skoleledere: – Mye ansvar

I en fersk undersøkelse Utdanningsforbundet har utført blant 975 skoleledere, oppgir 50 prosent at de i noen grad og 22 prosent i stor grad opplever at veilederen gir skoleledelsen og den enkelte skole et for stort ansvar for å foreta smittevernmessige avgjørelser og vurderinger.

– Det er bra at statsråden presiserer at det er helsemyndighetene som skal avgjøre hvilket nivå skoler og barnehager skal drives etter. Skolens folk har ikke kompetanse til å avgjøre dette, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Dette er kontaktreduserende tiltak på gult nivå:

BARNEHAGE:

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

Hele avdelinger regnes som en kohort

Faste ansatte per kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

BARNESKOLE 1-7:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele skoleklasser regnes som en kohort

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Trinnvise kohorter på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

UNGDOMSSKOLE:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele skoleklasser regnes som en kohort

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasse, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte så langt det er mulig

Holde avstand i pauser/friminutt

VIDEREGÅENDE SKOLE:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever i mindre grupper

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

