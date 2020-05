VENTER I SPENNING: Suzanne Ledang og Stig André Ledang venter sitt første barn om bare noen få dager. Foto: Hallgeir Vågenes

Suzanne (32) skal snart føde: Far får fortsatt ikke være med på barsel

Regjeringen opphevet onsdag besøksforbudet på sykehus og eldrehjem. Men foreløpig opprettholder Oslo universitetssykehus reglene om besøksforbud på barselavdelingen. Det kan få store konsekvenser for ekteparet Ledang.

Oppdatert nå nettopp

VG møter høygravide Suzanne Ledang (32) og mannen Stig André Ledang (33) i deres leilighet i Oslo.

Brudebildet, som ble tatt for akkurat ni måneder og to uker siden, henger på veggen. Hvert øyeblikk nå venter de deres første barn. Barnerommet er klart, og ventetiden er snart over.

Men selv om helseminister Bent Høie har fjernet besøksforbudet, opprettholder Oslo universitetssykehus besøksforbudet på barselavdelingen.

I hvert fall inntil videre.

FRUSTRERENDE: Ekteparet forteller at de opplever det som frustrerende å ikke kunne være sammen på sykehuset i barseltiden. Foto: Hallgeir Vågenes

– For å unngå coronasmitte på sykehuset, har Oslo universitetssykehus innført besøksforbud. Fødeavdelingen har innrettet seg etter dette og praktiserer også besøksforbud som inkluderer fødeenhetene, barselavdelingene, barselhotellet, observasjonspostene for gravide, svangerskapspoliklinikkene, føde/Gynekologisk mottaket og ABC-enheten, sier Aase Devold Pay, assisterende avdelingsleder på fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

– Kommer til å kjenne savnet

Det betyr at kort tid etter fødsel må Stig André reise fra kona og deres felles barn.

– Det blir jo noe helt annet enn vi hadde sett for oss. Vi hadde gledet oss til de første dagene sammen som en liten familie i fred og ro på barselhotellet, sier han.

les også Surrogatibabyer strandet på grunn av coronarestriksjoner

– Det er få ganger i livet man blir far. Og første gang man blir det, vil man jo gjerne være til stede hele tiden, så det er klart det blir trist. Når jeg kommer hjem til tomt hus kommer jeg til å kjenne på savnet umiddelbart. Og så ser jeg for meg at det blir mye facetime.

STÅR KLART: Alt av utstyr deres nyfødte trenger er kjøpt inn. Nå teller de bare ned timene og dagene. Foto: Hallgeir Vågenes

For selv om besøksforbudet nå blir opphevet, vil det fortsatt være opp til de enkelte sykehusene og avdelingene hvordan de ønsker å organisere besøkene.

– Hovedregelen har frem til nå vært at man ikke skal motta besøk, men så har noen sykehus valgt å legge til rette for besøk. Men nå snur vi det og sier at hovedregelen nå er at man skal kunne komme på besøk og så må man lage lokale tilpasninger for de ulike avdelingene, sier helseminister Bent Høie til VG.

UTÅLMODIG: Om få dager har Suzanne termin. Foto: Hallgeir Vågenes

Har spesielt behandlingsansvar

Oslo universitetssykehus’ fødeavdeling er landets største kvinneklinikk. Den har behandlingsansvar for en sammensatt pasientpopulasjon bestående av et høyt antall risikosvangerskap, forteller Devold Pay.

– Vi har nasjonal behandlingsansvar for gravide hjertesyke. Videre har vi regionalt behandlingsansvar for de aller minste premature. Det er viktig at vi i denne situasjonen gjør det vi kan for å beskytte de aller mest sårbare og at vi ber om forståelse for dette.

les også Benedicte (28): Slik er det å føde på isolat

Hun forteller videre at fødeavdelingen er kjent med at flere sykehus uten nyfødtintensive avdelinger har åpnet opp for besøk av pårørende til enkelte pasientgrupper. Men at det foreløpig, etter regjeringens oppmykning onsdag, ikke er tatt en avgjørelse på om Oslo universitetssykehus skal gjøre det samme.

– Fødeavdelingen vil fortløpende vurdere praksis med tanke på de råd som er gjeldende for besøkende på Oslo universitetssykehus generelt.

les også Andrea har nettopp født – eksperter frykter for nybakte foreldres mentale helse

I og med at det kun er timer eller dager til Suzanne føder, blir det ekstra spennende for dem å se om en eventuell oppmykning for besøk og overnatting på barsel vil tre i kraft på Oslo Universitetssykehus innen kort tid, slik at de kan nyte godt av en barseltid samlet som en liten familie.

– Ja, vi venter jo i spenning på dette. Men siden det ikke skjedde noe i dag etter besøksforbudet ble opphevet, er vi usikre på om det kommer til å skje i tide, sier Suzanne.

Publisert: 28.05.20 kl. 10:01 Oppdatert: 28.05.20 kl. 10:16

Les også

Mer om Sykehus Koronaviruset Baby Fødsel Barsel

Fra andre aviser