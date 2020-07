POLITIAKSJON: Bevæpnet politi forsøker fredag ettermiddag å få en truende og ruset mann til å overgi seg. Foto: Tore Kristiansen

Massiv politiaksjon i Oslo sentrum: «Truende mann» hoppet i sjøen

Store politistyrker forsøker å få kontroll på en truende mann midt i Oslo sentrum, men anser at han ikke lenger er farlig for publikum.

Klokken 12.08 fikk politiet flere meldinger fra publikum om en mann som oppførte seg «spesielt og truende» utenfor Oslo Sentralstasjon.

På overvåkningsbilder fra stedet så politiet raskt at de delte publikums beskrivelse av mannen.

– Vi kan ikke ha slike ting i det offentlige rom, så vi kom raskt ned dit for å forsøke å få kontroll på ham. Da han så oss ble han sint og utagerte verbalt, sier operasjonsleder Guro Sandnes til VG.

– Han holdt en blank gjenstand som antok kunne være noe som kunne skade oss, han holdt hendene bak ryggen og romsterte i en stor sekk han hadde med seg, sier Sandnes.

LA PÅ SVØM: Mannen valgte selv å hoppe i sjøen, sier politiet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Mannen nektet å etterkomme politiets pålegg. Han begynte først og jogge på stedet før han la på sprang mot havnen, forteller operasjonslederen.

– Han sprintet gjennom lyskrysset og ned til havnene. Han var på ingen måte ute etter noen andre, men forsøkte å komme unna oss. Nede ved kaikanten fikk han nok en gang beskjed om å gjøre som vi sier. Han ble påført pepperspray og valgte selv å hoppe i sjøen, sier Sandnes.

Mannen la på svøm, men ble møtt av politibåten og valgte da å ta seg opp på en flytebrygge.

– Der har vi holdt ham isolert snart en times tid nå, sier Sandnes til VG i 13.15-tiden.

Politiet har forhandlere på stedet som snakker med mannen og forsøker å få ham til å overgi seg.

– Etter at vi fikk isolert ham anser vi ham ikke lenger som en fare for publikum.

Mannen er i 30-årene og fremstår tydelig ruset. Politiet har ennå ikke fått klarhet i hva slags gjenstand det var han hadde.

– Det kan ha vært en saks. Men han kan ha kastet den fra seg, så det er ikke sikkert vi får klarhet i hva det var, sier operasjonslederen.

Ifølge VGs reporter på stedet er et stort oppbud av politipatruljer på stedet, opp mot et 40-talls tjenestemenn, og Delta-styrken er også involvert i aksjonen.

Politiet sier til VG at de har forståelse for at hendelsen fremstår som dramatisk.

– Vi er jo bevæpnet når vi kommer og det ser nok litt ille ut. Men dette er atferd vi på ingen måte kan akseptere i det offentlige rom, sier Sandenes.

Det er også hundrevis av tilskuere som følger med på aksjonen.

Både politibåten og brannvesenets redningsdykkere ble kalt ut til stedet.

Publisert: 10.07.20 kl. 13:36 Oppdatert: 10.07.20 kl. 13:52

