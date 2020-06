600.000 BRUKERE: For få ha lastet ned appen, mener Datatilsynet. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

FHI til Datatilsynet: Lav smitte er ingen grunn til å stoppe

Folkehelseinstituttet svarer Datatilsynet etter vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i appen Smittestopp.

15. juni varslet FHI at de stopper innsamling av data, slette alle personopplysninger og deaktivere appen Smittestopp.

Beslutningen ble gjort etter de fredag 12. juni mottok varsel fra Datatilsynet om et vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

«Ut fra dagens situasjon – med lav smitteutbredelse, lav utbredelse av Smittestopp og mangelfull oppnåelse av formålene om smittesporing og evaluering av smitteverntiltak – anser vi imidlertid ikke lenger Smittestopp som et forholdsmessig inngrep i den enkelte brukers personvern», skriver Datatilsynet i sitt vedtak.

Nå svarer FHI.

«Pandemien er ikke over»

Instituttet skriver blant annet at nytteverdien av Smittestopp ikke kan sees isolert, men opp mot de «svært inngripende og frihetsinnskrenkende tiltakene» som kom 12. mars.

«Pandemien er ikke over selv om smitten nå er på et lavt nivå, det finnes ikke vaksine og ikke behandling for covid-19, og vi må trolig leve med situasjonen over flere år. 77 % av smittetilfellene i Norge er trolig ikke oppdaget», skriver FHI.

Mellom 30.-40.000 estimeres å ha vært smittet i Norge, skrev FHI i seneste risikovurdering.

– Det at det er et lavt antall smittede per nå, er ikke en god begrunnelse for å stoppe. Vi mener det er viktig å ha et verktøy for beredskap, være i forkant og kunne forebygge – i stedet for å være reaktive, sier fungerende assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen, til VG.

FHI påpeker at omtrent 45 prosent av smittebyrden utgjøres av at personer har vært smittsomme tre dager før de selv har fått symptomer, og at det derfor er «svært viktig» at nærkontakter varsles så raskt som mulig etter kontakt med smittet person for å unngå videre smittespredning.

De viser også til at det er blitt stadig flere nærkontakter i samfunnet etter skoleåpning og bedre vær.

Smittestopp hadde per 17. juni nærmere 600.000 brukere, som tilsvarer omtrent 14 prosent av befolkningen over 16 år. FHI har tidligere anslått at de trenger 60 prosent oppslutning for at appen skal fungere etter hensikten.

Likevel argumenterer de for at appen har nytteverdi ved mindre utbrudd:

«Selv ved lav oppslutning vil appens smittesporingsdel kunne ha en nytteeffekt innenfor et mindre lokalt nettverk/cluster», skriver FHI.

«Begrenset» innsamling av data

Datatilsynet reagerer også på at FHI startet innsamling av posisjonsdata, til tross for at analyseløsningen og løsningen for anonymisering og aggregering av data ikke var på plass.

Dette mener FHI er feil.

Oppsummert mener instituttet at innsamling av personopplypplysninger «har foregått i tilknytning til Smittestopp har vært begrenset til det som er nødvendig for å nå formålene og at prinsippet om dataminimering er overholdt».

De viser også til planlagte tiltak som redusering av lagringstid og deling av samtykke for hvert av formålene.

Knudsen sier til VG at de håper de kan komme frem til en løsning med Datatilsynet og gi befolkningen den nytteverdien de ønsker med Smittestopp.

– Vi ønsker å ha dialog med datatilsynet for å finne en løsning, sier hun.

– Vi ønsker å lage et verktøy som kan hjelpe befolkningen. Vi jobber for å håndtere utbruddet, så vi ønsker genuint å avhjelpe situasjonen, sier Knudsen.

Datatilsynet bekrefter på deres nettsider at de har mottatt svaret fra FHI.

– Vi vil nå vurdere FHIs svar og veien videre. Vi tar sikte på å fatte en avgjørelse i saken så snart som mulig, trolig innen få uker, sier direktør Bjørn Erik Thon.

