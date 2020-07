FHI: Du kan klemme gode venner

FHI sier torsdag at vi kan gi gode venner en klem, men ikke til hvem som helst.

– Så lavt som smittetallet er nå, tenker jeg det er greit å gi en klem til nære venner, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

Han er klar på at smittefaren øker jo flere venner man klemmer, og anbefaler at man ikke introduserer mange nye inn i klemmegruppen.

– Vi har vært ganske strenge i starten av utbruddet og sagt at man skal holde en meter til andre utenfor din egen husstand, men nå er det litt opp til deg hvem som er dine nærmeste, sier overlegen.

FHI presiserer

Folkehelseinstituttet har kontaktet VG med en presisering om rådene. VG skrev i saken at du kan gi gode venner en klem igjen. På Facebook presiserer Folkehelseinstituttet at dette ikke er noe nytt:

«En viktig presisering! Dette er ikke noe nytt råd fra FHI. Vi mener ikke det er greit at vi klemmer alle – ei heller alle venner.

Are Stuwitz Berg har ikke sagt eller ment at det åpnes for klemming med alle venner.

Han har sagt at man kan klemme sine nærmeste slik vi har fremholdt en stund allerede. På spørsmål fra VG-TV i en timelang sending kom det et spørsmål om man kunne klemme to nære venninner. Han svarte at det er opp til den enkelte å definere sine nærmeste, og at nære venner kan inkluderes i dette, samt at smittefaren øker jo flere man klemmer.»

KLEMMER TIL: FHI-direktør Camilla Stoltenberg gir en klem til en annen kvinne. Bildet er tatt i 2018. Foto: Line Møller

Kan bli sesongvirus

Selv om smittetallet er lavt i Norge nå, er det også stor sannsynlighet for at coronaviruset kan bli et sesongvirus, slik som influensaviruset.

– Dette viruset smitter såpass lett og de fleste blir ikke spesielt syke, så dette vil nok leve blant mennesker i tiden fremover, sier Stuwitz Berg.

Han forteller at det er vanskelig å si hvor lenge det er snakk om, og at det avhenger av at nok mennesker utvikler immunitet, enten gjennom å bli syke eller vaksinert.

– Vi må nok regne med at vi må stå i dette en stund. Jeg håper og tror at så lenge vi er flinke til de grunnleggende tingene vi vet funker, som å ha god håndhygiene, holde avstand og være hjemme når man er syk, så vil vi holde det under kontroll.

– Vær kreativ

Folk strømmer til strender, parker og uteserveringer i flere norske byer, og mange holder ikke lenger den anbefalte avstanden på minimum én meter til andre.

– Der hvor faren er størst for å bli smittet er selvfølgelig der hvor det er mange mennesker tett på hverandre, og spesielt innendørs. Det er derfor vi har stengt festivaler og de morsomme tingene, sier overlegen.

Å holde avstand er fremdeles en av de beste måtene å unngå å bli smittet på. Derfor anbefaler Stuwitz Berg at man ser seg om etter skjulte skatter dersom man har tenkt seg en tur på stranden.

– Det er lov å være litt kreativ, alle i Oslo trenger ikke dra på Sørenga eller Huk, det finnes mange fine steder rundt Oslofjorden hvor det er lettere å holde avstand.

– Vi fortjener en god sommer og slappe av og kose oss, men det er viktig at vi husker å holde avstand, nyse i albuekroken og ha god håndhygiene.

Samtidig sier Stuwitz Berg at regelen om maks 20 deltagere ved private arrangementer ikke er en absolutt regel.

– Det handler om at man ikke skal være for mange samlet. Om det er 20 eller 22 spiller ikke så stor rolle.

Publisert: 03.07.20 kl. 13:57 Oppdatert: 03.07.20 kl. 17:44

