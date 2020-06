Spesialenheten anker løslatelsen av Eirik Jensen

OSLO TINGRETT (VG) Spesialenheten fikk ikke medhold i begjæringen om varetektsfengsling av Eirik Jensen. De anker og avgjørelsen blir tatt av lagmannsretten på mandag.

Oslo tingrett besluttet lørdag at Jensen skulle løslates. Spesialenheten anket umiddelbart, og kjennelsen er gitt oppsettende virkning til mandag. Da blir det endelig avgjort av Borgarting lagmannsrett om Jensen skal løslates i denne omgang, frem til behandlingen i Høyesterett.

– Hva er din kommentar til at retten slo fast at du skal løslates?

– Det er ikke så mye. Det er ikke en endelig avgjørelse. Den er anket, sier Eirik Jensen til de fremmøtte reporterne i tingretten.

Lørdag ble Eirik Jensen fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det skjer dagen etter at han ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Den tidligere polititoppen ble pågrepet i retten.

Forsvarer John Christian Elden var fornøyd med at Oslo tingrett ville løslate hans klient.

– Det var en klok og reflektert avgjørelse. Den gikk gjennom og for og motargumentene på fenglingsspørsmålet, og konkluderte med at vilkårene ikke var til stede. Det viktigste for oss var egentlig at dommeren sa så klart at lagmannsrettens dom ikke utgjør noe endelig utfall av skyldspørsmål i denne saken og at høyesterett kan komme til et helt motsatt resultat, sier han til VG.

Fengslingsmøte

Jensen begjærte seg løslatt da fengslingsmøtet startet.

– Jeg har gått fritt rundt i seks og et halvt år. Jeg vet ikke hvor støtende det er, men jeg vil møte i retten som jeg skal. Jeg vil også forholde meg til min plikt som siktet og bidra til sakens opplysning og være til stede når det er behov for det. Det er en påstand om at det støter, og det er jo det retten skal prøve, sier Jensen i fengslingsmøtet.

Under fengslingsmøtet ba påtalemyndigheten om at Jensen skal varetektsfengsles i fire uker. Fungerende sjef for Spesialenheten for politisaker Liv Øyen møtte for påtalemyndigheten.

– Vi legger til grunn at omverdenen er vel kjent med hvor alvorlig saken er, og at det vil støte allmennhetens rettsfølelse dersom Jensen løslates nå, sier Øyen.

Også Jensens samboer Ragna Lise Vikre er til stede under fengslingsmøtet. Hun hadde med seg en bag til Jensen. Før fengslingsmøtet begynte fikk hun gitt samboeren sin en klem. Begge to var åpenbart preget av situasjonen.

– Hva har Jensen sagt om muligheten for at han kanskje må tilbringe bortimot resten av livet i fengsel?

– Han ser ikke det for seg fordi han mener han er uskyldig i dette. Saken er langt fra avgjort. Den skal til videre behandling, sier advokat John Christian Elden til VG.

– Hva synes du om argumentasjonen som blir brukt for å begrunne fire ukers varetektsfengsling.

– Jeg synes den er svak, fordi at når spesialenheten argumenterer med det de kaller med at saken er avgjort, så er den altså ikke det. Man kan anke over skyldspørsmålet så langt det gjelder lovbruken og så langt det gjelder begrunnelsen i lagmannsrettens dom. Vi har bedt om enten frifinnelse eller opphevelse av lagmannsrettens dom ved behandling i Høyesterett. Det er en stund frem til dette blir avgjort. Det er ingen grunn til at han skal sitte frihetsberøvet mens dette er til behandling i rettssystemet, sier Elden.

Jensens samboer Ragna Lise Vikre var til stede under fengslingsmøtet.

Dommen mot Jensen falt nesten seks og et halvt år etter at han ble pågrepet og siktet i saken. Han har allerede gjort det klart at han anker dommen til Høyesterett og at han ønsker å få den opphevet.

Under fengslingsmøtet gikk Elden inn for å bestride om saken er avgjort, slik Øyen argumenterte.

– Det er ikke riktig at skyldspørsmålet er endelig avgjort, sa Elden da.

I Oslo tingrett ble hasjbaronen Gjermund Cappelen dømt til 15 års fengsel for grove narkotikaforbrytelser. Fredag ble straffen redusert til 13 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

