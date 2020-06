FENGSLINGSMØTE: Advokat John Christian Elden på plass før Eirik Jensens fengslingsmøte. Foto: Frode Hansen

Eirik Jensen fremstilles for varetektsfengsling

OSLO TINGRETT (VG) For Spesialenheten er det «allmennhetens rettsfølelse» som er avgjørende for begjæringen om varetektsfengsling. Eirik Jensen har begjært seg løslatt under fengslingsmøtet.

Lørdag fremstilles Eirik Jensen for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det skjer dagen etter at han ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Den tidligere polititoppen ble pågrepet i retten og nå vil påtalemyndigheten at han at han ikke lenger skal være på frifot.

– Begrunnelsen for pågripelsen er at Spesialenheten mener det, med bakgrunn i den domsslutningen vi hadde fått lest opp, kan støte allmennhetens rettsfølelse dersom han skulle være på frifot inntil en rettskraftig dom er på plass, forklarte aktor Guro Glærum Kleppe til NTB.

Dommen falt nesten seks og et halvt år etter at Jensen ble pågrepet og siktet i saken.

Jensen har allerede gjort det klart at han anker dommen til Høyesterett og at han ønsker å få den opphevet. Etter at retten ble hevet fredag ettermiddag møtte hans forsvarer John Christian Elden pressen.

– Han er skuffet. Han vil begjære seg løslatt i fengslingsmøtet i morgen, sa Elden da.

Lørdag begjærte Jensen seg løslatt under fengslingsmøtet.

I Oslo tingrett ble hasjbaronen Gjermund Cappelen dømt til 15 års fengsel for grove narkotikaforbrytelser. Fredag ble straffen redusert til 13 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

