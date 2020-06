FENGSLINGSMØTE: Advokat John Christian Elden på plass før Eirik Jensens fengslingsmøte. Foto: Frode Hansen

Ber om fire ukers varetektsfengsling for Eirik Jensen

OSLO TINGRETT (VG) For Spesialenheten er det «allmennhetens rettsfølelse» som er avgjørende for begjæringen om fire ukers varetektsfengsling. Eirik Jensen begjærer seg løslatt.

Lørdag fremstilles Eirik Jensen for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det skjer dagen etter at han ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Den tidligere polititoppen ble pågrepet i retten og nå vil påtalemyndigheten at han at han ikke lenger skal være på frifot.

Jensen begjærte seg løslatt.

– Jeg har gått fritt rundt i seks og et halvt år. Jeg vet ikke hvor støtende det er, men jeg vil møte i retten som jeg skal. Jeg vil også forholde meg til min plikt som siktet og bidra til sakens opplysning og være til stede når det er behov for det. Det er en påstand om at det støter, og det er jo det retten skal prøve, sa Jensen i fengslingsmøtet.

Under fenglingsmøtet ba påtalemyndigheten om at Jensen skal varetektsfengsles i fire uker. Fungerende sjef for Spesialenheten for politisaker Liv Øyen møtte for påtalemyndigheten.

– Vi legger til grunn at omverdenen er vel kjent med hvor alvorlig saken er, og at det vil støte allmennhetens rettsfølelse dersom Jensen løslates nå, sier Øyen.

Også Jensens samboer Ragna Lise Vikre er til stede under fengslingsmøtet. Hun hadde med seg en bag til Jensen. Før fengslingsmøtet begynte fikk hun gitt samboeren sin en klem. Begge to var åpenbart preget av situasjonen.

SAMBOER: Jensens samboer Ragna Lise Vikre er til stede under fengslingsmøtet. Hun hadde med seg en bag til Jensen. Foto: Matteus Ketner / VG

Dommen mot Jensen falt nesten seks og et halvt år etter at han ble pågrepet og siktet i saken. Han har allerede gjort det klart at han anker dommen til Høyesterett og at han ønsker å få den opphevet.

Under fengslingsmøtet gikk Elden inn for å bestride om saken er avgjort, slik Øyen argumenterte.

– Det er ikke riktig at skyldspørsmålet er endelig avgjort, sa Elden da.

I Oslo tingrett ble hasjbaronen Gjermund Cappelen dømt til 15 års fengsel for grove narkotikaforbrytelser. Fredag ble straffen redusert til 13 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Publisert: 20.06.20 kl. 11:23 Oppdatert: 20.06.20 kl. 11:57

