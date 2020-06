KRITISK: Trine Skei Grande ber regjeringen nedsette en personvernkommisjon raskt. Foto: Odin Jaeger

Trine Skei Grande: – Skuffet over helseministeren

Helseminister Bent Høie (H) ba denne uken nordmenn om å beholde myndighetenes smitteapp. Venstres partileder Trine Skei Grande er skuffet over helseministeren.

For mindre enn 10 minutter siden

Venstre-lederen satt i samme regjering som Høie for bare vel tre måneder siden. Partiet hennes sitter der fremdeles.

Men Venstres utgående leder Trine Skei Grande er kritisk til Solberg-regjeringens behandling av personvernet.

– Jeg liker at regjeringen ikke alltid fremstår som skråsikker og innrømmer at evalueringen etter denne krisen kommer til å gi oss mange læringspunkt, sier Grande lørdag formiddag i en tale til Venstres landsstyremøte.

– Derfor ble jeg litt skuffet over helseministeren da vi opplevde at smitteappen ble stoppet av Datatilsynet, sier hun.

VG har spurt Høie via hans kommunikasjonsavdeling om en kommentar til Grandes kritikk, men har så langt ikke fått svar.

les også Høie ber nordmenn beholde Smittestopp-appen

Smitteapp stoppet

Mandag ble det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) sletter alle data fra appen Smittestopp etter varsel om forbud fra Datatilsynet. Så langt har prosjektet kostet cirka 29 millioner kroner.

De mottok et varsel om vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

les også Amnesty om norsk smittesporings-app: Blant de mest inngripende i verden

– Solveig Schytz har sagt fra første øyeblikk at dette ikke var godt nok for personvernet. Når våre faginstanser sier at noe ikke er godt nok, så bør en statsråd være ydmyk, sier Grande.

– Jeg forstår at vi gjerne må bruke teknologi. Men politikerne må sette rammene, ikke teknologien, sier hun.

SMITTEAPP: FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helseminister Bent Høie (H). Foto: Lise Åserud

Helseminister Bent Høie ba denne uken nordmenn om likevel å beholde appen. Han sa at han ville gjøre det samme.

– Vi har tatt personvernhensyn på alvor hele veien. Derfor har vi hatt en uavhengig ekspertgruppe som har sett på teknologien. FHI har frivillig nå stoppet innsamling av data, fordi man ønsker å vise at innvirkningene man tar på alvor. Samtidig håper vi at de skal komme frem til en løsning sammen med Datatilsynet, sa Høie til VG på torsdag.

les også FHI stopper all innsamling av data i Smittestopp-appen

– Umulig å få til en debatt

Regjeringen har varslet at de skal sette ned en ny personvernkommisjon. Grande mener at den bør komme raskt på plass.

– Personvernet vårt er beskyttet av Grunnloven. Min beskjed til regjeringen er at den personvernkommisjonen, den bør komme raskt på plass, sier hun.

– Stortinget har vedtatt en masseovervåkings-etterretningslov, der det nesten var umulig å få til en debatt. Og helseministeren mener at den eneste faginstansen i en krise man har rett til å kritisere er Datatilsynet. Ja, da er det på tide at vi øker respekten for privatlivets fred, sier Grande.

Publisert: 20.06.20 kl. 11:09

Fra andre aviser