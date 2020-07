IKKE BRA NOK: Tidligere AUF-leder Mani Hussaini mener Stortinget burde speile hele befolkningen på en bedre måte enn i dag. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Tidligere AUF-leder vil ha større mangfold på Stortinget

Seks av 169 stortingsrepresentanter har i dag innvandrerbakgrunn. Det er halvparten av hva det skulle vært dersom stortingsrepresentantene skulle speilet velgerne.

– Vi har en vei å gå når det gjelder å få et storting som gjenspeiler den norske befolkningen, sier tidligere AUF-leder Mani Hussaini til VG.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk seks representanter med innvandrerbakgrunn plass på Løvebakken. Det var en økning med én kandidat fra valget i 2013, viser en rapport fra SSB.

Flere partier får i disse dager innspill til hvilke kandidater som skal stå på stortingslisten før valget neste år.

3.765.000 var stemmeberettigede i Norge i 2017. Det betyr omtrent 22.300 stemmeberettigede bak hver stortingsrepresentant.

Ved valget var det 275.000 personer med innvandrerbakgrunn som hadde stemmerett, og hadde alle med stemmerett ved valget stemt, ville det vært nok stemmer til 12 stortingsrepresentanter.

I rapporten defineres representanter med innvandrerbakgrunn som personer som enten selv har innvandret til Norge eller personer som har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre.

Figuren viser andelen personer med innvandrerbakgrunn blant stortingsrepresentanter og blant de stemmeberettigede i stortingsvalget 2017:

Hussaini flyktet selv med familien fra Syria i 1998 og er vara til Stortinget i den nåværende perioden. Han mener det er viktig å huske på hvilket utgangspunkt mange som kommer til Norge har.

– Mange vet ikke hvilke mulighet som finnes. Er man født i et diktatur og kommer til Norge, som er et av verdens mest demokratiske land, er det ikke bare å hoppe på og bli politisk aktiv.

KUN SEKS: Seks av Stortingets 169 representanter har innvandrerbakgrunn i dag. Det er halvparten av hva det måtte vært for at salen skulle speilet velgerne. Foto: Helge Mikalsen, VG

32-åringen har nå fått i oppgave fra Arbeiderpartiet å lede det nye minoritetsutvalget. De skal undersøke hvordan partiet kan bedre rekrutteringen blant personer med minoritetsbakgrunn.

– Statistikken viser at innvandrere er underrepresentert, men jeg mener også det er flere grupper som bør representeres bedre på Stortinget. Det bør derfor være et mål for mitt og andres parti å speile befolkningen bedre enn i dag.

Figuren viser fordelingen stortingskandidater med innvandrerbakgrunn ved stortingsvalget 2017:

UTVIKLING: Mudassar Kapur (H) mener det har vært en god utvikling i antallet stortingsrepresentanter med minoritetsbakgrunn de siste årene. Foto: Frode Hansen, VG

– Har vært en god utvikling

Også på kandidatlistene til partiene var det i 2017 mindre andel med innvandrerbakgrunn enn blant de stemmeberettigede.

Sosialistisk venstreparti hadde størst andel med 10 prosent, mens Senterpartiet hadde klart minst med en liste hvor 2,1 prosent av kandidatene hadde innvandrerbakgrunn.

Leder i finanskomiteen for Høyre, Mudassar Kapur er en av de seks stortingsrepresentantene med innvandrerbakgrunn. Han er født i Oslo med foreldre som innvandret fra Pakistan i 1978.

– Det har vært en god utvikling de siste årene når det gjelder minoritetsbakgrunn på Stortinget, det håper det fortsetter.

Kapur er nå inne i sin andre stortingsperiode og har også sittet i kommunal- og forvaltningskomiteen. Han mener det er viktig å vise at også representantene med innvandrerbakgrunn jobber med hele spekteret av politikken.

– Vi er dundrende uenig med hverandre politisk og jobber med et bredt spekter av saker, ikke bare innvandring. Bakgrunnen din skal være din styrke, men det må være dine ulike meninger og prosjekter som er det viktigste.

MANGFOLDIG: Masud Gharahkhani (AP) mener Stortinget burde representere alle minoriteter i samfunnet. Foto: Ole Martin Wold, VG

– Ikke bare hvite menn i 50-årene

– Vi kan ikke ha en nasjonalforsamling som kun består av hvite menn i 50 årsalderen. Det handler om kvinneandel og det handler om andelen personer med flerkulturell bakgrunn.

Det sier Masud Gharahkhani.

Han er innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget. Da han var fem år flyttet familien fra Iran til Skotselv i Buskerud.

– Seks representanter, er det nok?

– Om man ser på representasjon blir det alltid diskusjon om man er best mulig representert. Det er et ansvar vi som partier har. Det er mitt parti bevisst på.

– Har partiene vært for dårlig med rekrutteringen?

– Jeg vil si at det går begge veier. Noen partier kunne helt sikkert vært bedre, men så er det sånn at man også må ta et ansvar selv og engasjere seg, sier Gharahkhani.

