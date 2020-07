Foto: Hallgeir Vågenes

Tidligere høyesterettsadvokat om politiets selvgransking: – Horribelt

Politiet i Sør-Vest skal granske sin egen kontakt med de avdøde i dobbeltdrapet i Stavanger i forkant av drapet. Det får tidligere høyesterettsadvokat Pål Mitsem til å se rødt.

I forrige uke ble det kjent at Sør-Vest politidistrikt skal granske sin egen kontakt med de avdøde i forkant av dobbeltdrapet i Stavanger.

På pressekonferanse fortalte politiet at de avdøde flere ganger har kontaktet politiet før drapene fant sted. Den siktede ble også anmeldt flere ganger av den mannlige avdøde etter ulike episoder i Stavanger og skal ha bedt om besøksforbud.

Den avdøde kvinnen ba om kontaktforbud etter at den siktede skal ha kommet med trusler mot henne.

Før utstedelse av kontaktforbudet skulle siktede avhøres, men politiet rakk aldri å avhøre han før drapene fant sted.

– Politiet ser nødvendigheten av å granske egen håndtering av forløpet. Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på politidistriktets håndtering, sa politiadvokat Lars Ole Berge under pressekonferansen.

– Uten å konkludere kan det her se ut som politidistriktet har flere læring- og forbedringspunkter, fortsatte han.

– Horribelt

Tidligere høyesterettsadvokat Pål Mitsem har fått med seg nyheten om politiets selvgransking. Han tror knapt det han hører.

– Her er det flyktninger som henvender seg flere ganger til politiet fordi de føler seg personlig truet, så unnlater politiet å gjøre noe. Dette fører så til et dobbeltdrap, og politiet bestemmer seg for å granske dette selv, det er horribelt, sier Mitsem.

Han mener politidistriktet er for lite til at man kan utelukke habilitetsspørsmål.

– I og med at det dreier seg om ett enkelt politidistrikt, vil jeg påstå at alminnelige regler om habilitet, gjelder alle som er del av den gruppen, sier Mitsem.

– Når det gjelder så alvorlige forhold og så åpenbare brudd på god politiskikk som det her er tale om, så må det granskes, og granskingen må skje på en måte som gjør at man kan være helt sikker på at den ikke er preget av det forholdet som kan eksistere med folk i samme etat, sier han videre.

KRITISK: Høyesterettsadvokat Pål Mitsem sier at det blir vanskelig å utelukke spørsmål om habilitet når Sør-Vest politidistrikt skal gjennomføre egengransking.

– Må holde orden i eget hus

VG har vært i kontakt med jusprofessor Eivind Smith ved UiO. Han understreker at han ikke kjenner saken inngående, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Politidistriktet har et selvsagt ansvar for å holde orden i eget hus, og derfor også til å undersøke hva de eventuelt har gjort feil. Men hvis formålet er en uavhengig «gransking», er distriktet ikke rett instans for å etablere en «sannhet» som kan gjøre krav på å bli allment akseptert, skriver Smith i en SMS til VG.

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, presiserer overfor VG at det ikke er snakk om en intern gransking, men en evaluering der politiets håndtering av kontakten med de involverte før drapet skal evalueres.

– Nettopp derfor mener vi at vi kan gjennomføre dette arbeidet på egen hånd. Det har vært viktig å starte dette arbeidet så snart som mulig, uten at det går på bekostning av den pågående etterforskningen, sier politimester Hans Vik.

Leder for Felles enhet for påtale, Kristin Nord-Varhaug, har i tillegg satt ned en egen arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til ny instruks for kontaktforbud.

– I påvente av utvalgets arbeid ser jeg behov for å sikre at jurist blir involvert i initialfasen der det er begjært kontaktforbud, eller der det er opplysninger om brudd på besøks-/kontaktforbud. Jeg har derfor besluttet ny rutine med umiddelbar virkning, som innebærer at saken skal forelegges påtaleansvarlig jurist snarest, og senest innen 24 timer, sier Nord-Varhaug.

