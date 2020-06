Flere ordensforstyrrelser i Oslo: – Sydenstemning

Natt til lørdag har vært hektisk for Oslopolitiet.

– Det har vært mye ordensforstyrrelser, dessverre. Det er graden av beruselse og mye folk, sa operasjonsleder André Kråkenes i politiet til VG i 03-tiden natt til lørdag.

Da hadde politiet meldt om flere ordensforstyrrelser og mindre slagsmål på Twitter. De har blant annet rykket til et slagsmål om bord i en buss, et slagsmål ved McDonalds, og slagsmål utenfor et utested.

Kråkenes beskrev det som “Sydenstemning”.

– Det har vært mer enn nok, spesielt nede ved Rådhusplassen og Klingenberg, sa sa han.

Etter dette, har politiet meldt om flere nye hendelser på Twitter. De har rykket til slagsmål mellom russ, berusede ungdommer som klatret opp i en 40 meter høy kran, to slagsmål på Youngstorget, slagsmål i Sandvika, og slagsmål i Thorsovdalen.

– Det har vært slagsmål både her og der, mange uroligheter. Fulle folk, men ingen som er alvorlig skadet. Jeg vet ikke hva som går av folk, om det er fullmåne eller hva det er, sier Kråkenes til VG klokken 05:09.

Tidligere om natten ryddet politiet også parken Grünerhagen i Oslo der “flere hundre ungdommer” laget støy. Kråkenes sa like før klokken halv ett til VG at det var rundt 100 ungdommer i parken da politiet kom dit, og at ungdommene ble bortvist med hjelp fra vektere i kommunen. Det hadde vært opp mot 300 ungdommer i området, sa han.

– Det har vært klage på høy musikk, bråk, slagsmål. Ingen er skadet, det har vært flere små slagsmål. Dette er ungdom som nå har skoleferie, og da har de en tendens til å samles et sted. De fleste er nå splittet opp og sendt av gårde, sa han til VG.

Publisert: 27.06.20 kl. 05:11

