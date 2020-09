HER FESTET DE: Politiet anslår at opp mot 200 personer var innom bunkeren forrige helg. Kriminalteknikere gjorde forrige uke beslag av blant annet dieselaggregatene som ble brukt til å forsyne festen med lyd og lys. Foto: Ola Vatn

To nye siktet etter grottefesten

Totalt er nå fire personer siktet etter den ulovlige festen i tilfluktsrommet på St. Hanshaugen i Oslo forrige helg.

Det bekrefter politiadvokat Julie Wangensteen Lien overfor VG.

Samtlige er siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold i bunkeren, opplyser politiadvokat Julie Wangensteen Lien overfor VG.

– Vi vil vurdere ytterligere utvidelser av siktelsene, sier hun.

Siktelsene som gjelder uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, paragraf 280 i straffeloven, er tatt ut med bakgrunn i opplysninger fra Oslo universitetssykehus.

Lien tilføyer at vitneavhør tas fortløpende og at det er planlagt avhør av de siktede.

Behandles for hjerneskader

Før helgen opplyste Oslo universitetssykehus at flere festdeltagere fortsatt lå innlagt etter å ha blitt kullosforgiftet på festen. Enkelte behandles for hjerneskader.

– De har hjerneskader, og vi behandler dem med tanke på at de skal bli best mulig, men vi kan ikke garantere at de blir helt friske igjen, sa avdelingsleder Dag Jacobsen ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Politiet anslår at opp mot 200 personer kan ha vært innom festen. Totalt 27 festdeltagere ble innlagt med kullosforgiftning; mange av dem var bevisstløse da de ble fraktet til sykehuset.

VG har tidligere skrevet om at politiet ble varslet mange timer i forveien, men først rykket ut da en patrulje oppdaget flere berusede unge mennesker.

Publisert: 07.09.20 kl. 13:27

