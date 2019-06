FANGET OPP: Disse overvåkningsbildene viser den fornærmede 25-åringen og Svein Ludvigsen i Oslo sentrum den 26. november 2017 klokken 20.22. Førti minutter senere tar den fornærmede et bilde som viser det som angivelig skal være det siste påståtte overgrepet. Foto: Politiet

Dette forklarer fornærmede (25) om nakenbildet

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Mannen (25) hevder at tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) i over seks år utsatte ham for stadig grovere seksuelle overgrep. Så fikk han nok.

– Den personen som står oppreist med mobilen i hånden, hvem er det? spurte aktor Tor Børge Nordmo.

– Det er meg, svarte 25-åringen.

– Hvem er personen på knærne?

– Det er ham, svarte mannen og pekte på Ludvigsen, som satt på tiltalebenken knappe to meter unna.

Helt mot slutten av en lang og følelsesladet dag i Nord-Troms tingrett tirsdag, forklarte den tidligere asylsøkeren seg om et bilde han tok på et hotellrom i Oslo, 26. november i 2017.

Bildet, som er tatt mot et speil, ble starten på saken mot den tidligere fylkesmannen Svein Ludvigsen. Ifølge fornærmede viser bildet seksuell omgang. Bildet ble vist til aktørene, men ikke til pressen.

Ville ha «bevis» mot Ludvigsen

25-åringen hevder at han fra sommeren 2011 og frem til november 2017 ble seksuelt misbrukt av den nærmere femti år eldre mannen ved gjentatte anledninger.

– Hver eneste gang sa han det skulle være siste gang, forklarte mannen i retten i går.

I november 2017 hadde han hadde fått nok og ville ha bevis han kunne bruke mot Ludvigsen.

MED KONGEN: Fornærmede hevdet at Ludvigsen var «bestevenn med kongen». Her spiser Ludvigsen lunsj med kong Harald i Lavangen kommune i 2011. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Det var ikke sånn at jeg skulle gå til politiet med bildet. Egentlig ville jeg at han skulle samarbeide med meg, at han skulle stoppe og at vi kunne holde det skjult, sa mannen.

25-åringen forklarer at Ludvigsen oppdaget at han fotograferte og at han derfor måtte slette bildet. Han fant det imidlertid igjen i mappen for slettede bilder, forklarte han.

Forklarer seg torsdag

Ludvigsen vil forklare seg nærmere om dette bildet på torsdag, når han skal gi sin forklaring. Han nekter straffskyld etter tiltalen.

– Uavhengig av hva retten faller ned på, om det har funnet sted seksuell omgang eller ikke, så er ikke det hovedspørsmålet i saken. Spørsmålet er om han utnyttet sin stilling eller et tillitsforhold, sier forsvarer Kai Vaag til VG.

Svein Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt fylkesmann-stillingen eller fornærmedes sårbare situasjon til å skaffe seg seksuell omgang med 25-åringen. Han er også tiltalt for seksuelle overgrep mot to andre menn, som også kom til Norge som asylsøkere.

Ifølge tiltalen forgrep Ludvigsen seg mot 25-åringen hytta, på ulike hoteller i Oslo og på Ludvigsens arbeidsplass: Fylkeshuset i Tromsø.

I dag fortsetter 25-åringen sin forklaring, hvor Ludvigsens forsvarere og bistandsadvokater får anledning til å stille spørsmål. Forsvarerne har estimert at de vil bruke «et par timer» på å spørre ut mannen.

Deretter vil en annen mann forklare seg om angivelige overgrep, før det skal spilles av et tilrettelagt avhør av en mann som er lettere psykisk utviklingshemmet.

Publisert: 12.06.19 kl. 09:24 Oppdatert: 12.06.19 kl. 09:39