LYST TIL Å MARKERE: Dag Inge Ulstein på NORAD-seminar i anledning Pride. Foto: Tore Kristiansen

Se – en KrF-statsråd på Pride-markering

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) markerte Oslo Pride fredag morgen og hyllet NORADs arbeid med å bekjempe seksuell diskriminering.

– Vi er fortsatt ikke der hvor alle kan si at det å være homofil er «null stress». Men vi har kommet langt, sa Ulstein på et NORAD-seminar under overskriften «Å elske er en menneskerett».

Men «null stress» har ikke vært situasjonen i KrF: I 2016 meldte KrF-ere seg ut av partiet i protest mot at eks-partileder Knut Arild Hareide deltok i Pride-paraden i Oslo.

Og i februar i år klargjorde den ferske barneministeren Kjell Ingolf Ropstad, som nå er KrF-leder, at han ikke hadde til hensikt å gå i noen slik parade.

Samtidig ble likestillingsarbeidet flyttet fra Barne- og familiedepartementet, og over til Trine Skei Grande (V) i Kulturdepartementet.

– Det er utrolig sterkt å møte organisasjonene til de som lever med drapstrusler for sin seksuelle orientering. Ute møter vi både de som ønsker dødsstraff for homofili og de som kjemper for rettigheter. Det gjør det hele nært og virkelig, sier Ulstein.

– Markerer du Pride av plikt eller av lyst, Ulstein?

– Det står tydelig i regjeringsplattformen hva vi mener, svarer han.

– Jeg hadde lyst å være her i dag. Det er mange viktige samtaler i disse dagene. Det er naturlig og viktig for regjeringen og meg å jobbe med disse sakene, sier Ulstein til VG.

– Skal du delta i Pride-paraden?

– Jeg har dessverre andre planer. Jeg skal til Bodø senere i dag, sier Ulstein.

Onsdag har statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V) invitert til mottagelse, på vegne av regjeringen, i anledning Oslo Pride. Dit kommer også Ulstein på vegne av KrF.

KrF-leder Ropstad gjør som han sa i vinter: Han deltar ikke i Pride.

«Statsråd Kjell Ingolf Ropstad har ikke noen avtaler i løpet av Pride-uken nå», skriver kommunikasjonsavdelingen i Barne- og familiedepartementet i en sms til VG.

Publisert: 14.06.19 kl. 11:24