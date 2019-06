LEDER: Sondre Hansmark i Unge Venstre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stiller ti klima-krav: – Frp kan ikke holde regjeringen som gissel

Samme dag som Frps skjebnemøte om bompenger, leverer syv av ti ungdomspartier en klimakrav-liste til klimaminister Ola Elvestuen.

Det var Unge Venstre som tok initiativ til et krisemøte med alle ungdomspartiene om klima, som svar på at Frp-leder Siv Jensen tidligere kalte inn til krisemøte om bompenger.

– Vi ville vi ha møte om de store utfordringene i verden. Vi har klart å samle nesten alle ungdomspartilederne, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, og legger til:

– Dette er et ganske tydelig krav fra ungdommen – det er tåpelig med krisemøter om bompenger.

Han sier alle ungdomspartiene stiller seg bak kravene, bortsett fra Unge Høyre og FpU – og Grønn Ungdom som mener kravlisten ikke er streng nok.

– Uaktuelt å gi Frp masse seire

Om få timer skal en presset Frp-ledelse forsøke å samle partiet om en løsning på bompengekrisen. Samtidig må de for første gang se seg slått av MDG på en meningsmålingen.

Hansmark sier han ønsker Frp god tur ut av regjering hvis de velger å trå ut på grunn av for lite bom-gjennomslag.

– For vår del er det ikke snakk om at vi skal drive og gi Frp masse seire på bompenger bare fordi de sliter på målingene. Hvis de skal være med i regjeringen er det uaktuelt å holde regjeringen som gissel i samferdselssaker.

Han sier de nye utslippstallene fra SSB - som viser at norske utslipp økte med 0,4 prosent fra 2017 til 2018 - viser at regjeringen trenger et spark bak.

– Norge er et av fem land i Europa som ikke kutter utslipp. Her en meny med tiltak som politikerne kan plukke og velge mellom. Vi vet at alle disse forslagene vi leverer har reelle utslippskutt.

Kravlisten

Dette er listen over klima-krav som ungdomspartiene leverte til klimaminister Ola Elvestuen.

1. Redusere norske utslipp hvert år år fram til Norge har null utslipp i 2050.

2. Stanse all ny oljeleting på norsk sokkel.

3. Øke CO 2 -avgiften.

4. Redusere reisetiden på tog til 4 timer mellom Oslo og henholdsvis

Bergen, Stavanger og Trondheim.

5. Forby fossilt nybilsalg etter 2025.

6. Fjern oljesubsidiene.

7. Karbonfangst og -lagring ved alle store punktutslipp i Noreg.

8. All vekst i persontransport skal skje innenfor kollektiv, sykkel og

gange. I byområder skal biltrafikken bli redusert.

9. Endre flyseteavgiften slik at flyselskapene også må betale avgift for tomme seter.

10. Norge må ta sitt historiske ansvar for å finansiere klimatilpassing og klimakutt i andre land.

