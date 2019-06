HJEMME IGJEN: Tommy og Eirin følger fortsatt nøye med på om Julian Edgar spiser nok, og tror de må tilbake på legevakten for flere tester Foto: Terje Bringedal

Fryktet å miste Julian Edgar (2 mnd): – Jeg fikk panikk

ASKØY (VG) Natt til fredag fryktet Eirin og Tommy at sønnen Julian Edgar (2 mnd) ville dø etter å ha fått i seg vann gjennom morsmelkerstatning. Nå er han endelig hjemme fra sykehuset.

– Det var kaotisk, sier Eirin Landro Angeltveit (23) om dagene hun og Tommy Svenskberg (21) har vært gjennom.

Hun holder sønnen Julian Edgar (2 mnd) i armene. Han har akkurat våknet, etter å ha sovet mesteparten av dagen. I går kom han hjem fra sykehuset. Foreldrene er fortsatt urolige for gutten sin.

– Han var piggere i går. Så jeg tok en telefon til legevakten, og nå skal jeg snart ringe opp igjen for å si hvor mye han har drukket og se om det er greit, sier hun.

Eirin, Tommy og barna Julian Edgar og storebror Even (2) pleier å tilbringe en uke i måneden på Askøy sammen med bestemor, som bor der. Denne gangen ble hele familien syke.

PÅ SYKEHUSET: Foreldrene fryktet for livet til Julian Edgar (2 mnd). Foto: PAPPA

Det var avisa Askøyværingen som omtalte saken først.

– Helt grusomt

Både Eirin, Tommy og sønnen Even ble syke helgen før Askøy kommune sendte ut et kokevarsel etter å mistanke om forurensning i drikkevannet. Spesielt hardt gikk det utover Even, som drikker mye vann fra flaske.

Det var først like etter at kommunen sendte ut kokevarsel at Julian Edgar fikk symptomer.

– Mellom én og to timer lå han i armene mine, og plutselig kom det oppkast utover hele meg. En skulle nesten trodd det var et voksent menneske som spydde, så mye var det, forteller hun, og fortsetter:

– Julian Edgar klarer ikke snu seg, så da sitter det fast i halsen. Jeg måtte bare hive ham opp, og så kom jeg på meldingen om vannet. Da løp jeg og tok temperaturen på ham, og da var den 37,9. Jeg ringte legevakten, og de ville at han skulle komme inn med en gang.

Pappa Tommy kjørte Julian Edgar til sykehuset, mens Eirin var hjemme med Even, som fortsatt er syk. Der fikk han beskjed om å dra rett til sykehuset.

Eirin sov ikke den natten.

BEKYMRET MAMMA: I går kom Julian Edgar (2 mnd) hjem fra sykehuset. Foto: Terje Bringedal

– Det var helt grusomt. Jeg sendte melding til Tommy hele tiden, spurte hvordan det går, tar de prøver, går det bra.

LITEN: I en stor sykehusseng koblet til ledninger apparater ser Julian edgar så liten ut, synes foreldrene. Foto: MAMMA

Fryktet for Julian Edgars liv

Morgenen etter, da Eirin ankom sykehuset der Tommy og Julian Edgar lå og sov, så hun nyheten om at en ettåring har omkommet på Askøy og at det undersøkes om det har en sammenheng med drikkevannet.

Hun tenkte på toåringen hun akkurat hadde levert fra seg i barnehagen.

– Jeg fikk helt panikk, og tenkte: Kan det hende han er alvorlig syk og burde vært her på sykehuset også? Og han her som er så liten, sier hun og ser ned på Julian Edgar som ligger i fanget.

Hun fryktet for livet til Julian Edgar, som hadde fått i seg vann fra Askøy gjennom morsmelkerstatning, og lå med ledninger koblet til kroppen i sykehussengen.

Nå som han er hjemme igjen følger hun nøye med på at han spiser nok, og ikke får feber igjen. Det går også bedre med storebror Even (2), som ligger og sover lørdag kveld.

Men familien kommer ikke til å glemme hendelsen, og stoler ikke på vannet på Askøy lenger.

SYK ETTER VANNSKANDALEN: Moren til Julian Edgar (2 mnd) fikk panikk da sønnen ble syk. Foto: Terje Bringedal

– Blir koking uansett

– Det blir mest sannsynlig koking uansett – barna får ikke vann uten å koke. Det har vært kokevarsler rimelig ofte, sier Tommy.

Han synes ikke kommunens forklaringer har vært gode nok, og har ikke tillit til at de leverer godt nok vann.

– De burde ha lagt seg langflate. Det har bare vært sånn halvveis, at de skal skjerme seg selv og ikke kan si noe om det ene og det andre. De fleste har jo mistet tilliten allerede

Han har selv bodd de første 18 årene av sitt liv på Askøy, og forteller at det alltid har vært dårlig vanntilbud

– Så lenge jeg kan huske har det vært kokevarsler.

Askøy Kommune har erkjent at drikkevannsskandalen går utover folks tillit, og undersøker vannforsyningen. Politiet undersøker også om kommunen kan ha brutt loven.

Publisert: 08.06.19 kl. 23:13 Oppdatert: 08.06.19 kl. 23:58