KRITISERER KOMMUNEN: – Jeg kjenner jeg er skikkelig opprørt, skriver trebarnsmor og lokalpolitiker Silje Guleng i et blogginnlegg. Her bilde fra kommunens vannanlegg.

Trebarnsmor og politiker: – Vurderer å flytte fra Askøy

Trebarnsmor og lokalpolitiker Silje Guleng (43) er opprørt over drikkevannsproblemene på Askøy. Nå vurderer familien å flytte til en annen kommune.

– I huset vårt har alle jentene vært syke. To av tre jenter er sterke og tåler en magesjau. Men hva men den siste jenta som har nedsatt immunforsvar, skriver Guleng i bloggen sin.

Da VG snakket med Guleng ved 14-tiden fredag ettermiddag, var hun på vei til legevakten med en av døtrene sine.

– En magesjau i dette omfang med mange sykedager kan sette helsen tilbake i flere måneder. Eksamen henger i en tynn råd. Nå må helse prioriteres fremover. Alt annet settes til side, alle planer avlyses.

Fredag formiddag ble det kjent at tarmbakterien E. coli er funnet i et fjellbasseng tilknyttet drikkevannsanlegget i Askøy kommune.

Senere på fredag meldte Haukeland sykehus at det er campylobacter-bakterier som gir tarminfeksjon, som er påvist hos innlagte fra Askøy.

FANT TARMBAKTERIER: Fredag ble det kjent at Askøy kommune har funnet E.coli i et fjellbasseng. Bildet er tatt på fredagens pressekonferanse. Fra venstre smittevernlege Thomas Hetland, rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen og sjefen for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe. Foto: Terje Bringedal

43-åringen er vararepresentant for SV til Askøy kommunestyre. I forrige uke var hun gruppeleder for partiet i kommunestyret.

Guleng skriver at hun selv jobbet på vannverket i Bergen som ble rammet av Gardia (i 2004, red.anm.), og at hun derfor vet hvor viktig det er med rent drikkevann.

– På Kleppestø tar vi ikke menneskerettigheten vann som en selvfølge. Driftsstans og kokevarsler er vanlig. I løpet av de to siste årene har vi hatt ni kokevarsler, for ikke å snakke om vannsparing.

Ifølge Guleng er utfordringen at kokevarslene ofte kommer altfor sent.

– Slik som denne gang da det er observante sykepleiere som varsler og ikke vannprøvene.

Hun hevder at det de siste tolv årene har vært lite interesse for å investere i god drikkevannsforsyning på Askøy.

– Diskusjonen har handlet mer om å holde vannavgiften nede, enn å sette inn gode tiltak som å bygge anlegg i ring for dobbel sikkerhet ved driftsstans, skriver hun.

– I mellomtiden vurderer jeg å måtte flytte til et sted med stabilt drikkevann. Vår familie har ikke helse til å spille russisk rulett hver gang vi tar oss et glass vann, skriver Guleng.

VG har bedt Askøy kommunes informasjonssjef Dag Folkestad om tilsvar til kritikken fra Silje Guleng.

Folkestad skriver i en tekstmelding at kommunen ikke har mye mer tilsvar enn det som ble svart ut av sjefen for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe, på en pressekonferansen fredag.

– Der svares det godt på kokevarsel den siste tiden, utbyggingsplaner etc.

Sjef for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe, medga under pressekonferansen at ledningsnettet er relativt gammelt og hele tiden under oppgradering.

– Det vi ser er at hvis dette er fra vannet, er det logisk at dette er en forurensning påført ute på nettet og i det området der det er gjort flest funn, sa Bøe under pressekonferansen.

Kommuneledelsen på Askøy møtte pressen fredag. Foto: Bringedal, Terje

