Kilder til VG: Styrket mistanke om at død ettåring fikk i seg forurenset vann

Mistanken om at ettåringen fra Askøy hadde fått i seg forurenset drikkevann, er styrket, får VG opplyst.

Fredag formiddag ble det kjent at tarmbakterien E. coli er funnet i et fjellbasseng tilknyttet drikkevannsanlegget i Askøy kommune.

Onsdag denne uken døde en ettåring på Askøy, og fredag ble det kjent at det blir undersøkt om dødsfallet kan ha en sammenheng med drikkevannet.

VG får nå opplyst at mistanken om at ettåringen fra Askøy hadde fått i seg forurenset drikkevann, er styrket. Undersøkelser som så langt er gjort, skal indikere at gutten ble rammet av en kraftig infeksjon.

E. coli og Campylobacter E.coli er et fellesnavn på en gruppe bakterier i tarmsystemet til mennesker og dyr. Bakteriene er viktig for fordøyelsesprosessen, og bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmen.

E. coli i drikkevannskilder er først og fremst en markør på at drikkevannet kan være forurenset. Campylobacter er en bakterie som E-coli ofte finnes sammen med.

Campylobacter er den vanligste bakterielle årsaken til diarésykdom som registreres i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). I Norge er bakterien vanlig i tarmen hos en lang rekke pattedyr og fugler, både viltlevende dyr og husdyr. Kilde: Norsk Helseinformatikk, FHI, overlege Trond Bruun Vis mer vg-expand-down

– For de fleste ikke en farlig bakterie

Ifølge Bergens Tidende skulle barnet obduseres fredag ettermiddag eller kveld. Egentlig skulle obduksjonen skje over pinsehelgen.

– På grunn av sakens alvor og karakter ba politiet om at obduksjonen ble fremskyndet, sier politiadvokat Cathrine Krohn til BT. Den endelige dødsårsaken vil tidligst være klar i neste uke.

Over 100 barneskoleelever i Askøy har vært syke fredag.

Flere av dem har vært til behandling på Haukeland sykehus. Pasienter skal ha hatt magesmerter, diaré og høy feber. Undersøkelsene viser at pasientene har fått i seg bakterien Campylobacter, en bakterie som ofte finnes sammen med E. coli-

– For de fleste er ikke dette en farlig bakterie, sier konstituert seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus, Trond Bruun, til VG.

– De fleste som blir rammet blir ikke alvorlig syke, og bare noen få trenger innleggelse på sykehus – ofte fordi de blir uttørket. Det er som regel barn og eldre, sier Bruun.

Kan være dødelig

Han forklarer imidlertid at bakterien kan være dødelig.

– Det er klart at noen fra tid til annen vil noen dø av mage-tarminfeksjon, ikke fordi bakterien i seg selv er så hissig – men fordi den for eksempel kan forverre en kronisk sykdom, sier overlegen.

Seniorforsker ved Seksjon for mattrygghet ved Veterinærinstituttet, Live L. Nesse, sier til VG at man ikke trenger å bli eksponert for mange Campylobacter-bakterier før man blir syk.

– Bakteriene holder seg i all hovedsak i tarmen, og da angriper de tarmslimhinnen. Det kan føre til diaré, feber og nedsatt allmenntilstand. For de fleste som blir rammet går det over av seg selv, men infeksjonen kan være farlig for svært unge, eldre og syke. Man kan faktisk dø av dehydrering som følge av veldig kraftig diaré dersom man ikke får behandling, sier Nesse.

Hun forklarer videre at dersom bakterien går i blodet, kan man få blodforgiftning – noe som kan være dødelig. Nesse presiserer at dette er svært sjeldent.

