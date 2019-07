GIKK RETT I BAKKEN: Toåringen falt gjennom gelenderet. Bildet viser en Ryanair-trapp lik den som var på flyet Tor Valdvik og sønnen reiste med. Foto: NurPhoto / NurPhoto

Oskar (2) falt fra toppen av flytrapp

Tor Valdvik trodde sønnen hadde slått seg i hjel da han falt ut fra siden på en flytrapp etter en Ryanair-flyging. En lignende ulykke skjedde for 10 år siden.

Nå nettopp

Valdvik fra Vågå opplevde alle foreldres mareritt da han i slutten av februar var på tur med sin britiske kone, sønnen Oskar (2) og konas foreldre med Ryanair til Stansted flyplass.

Han gikk ut av flyet med sønnen i den ene hånden og en koffert i den andre, da gutten rev seg løs fra pappas hånd.

– Han faller fra toppen av flytrappen gjennom gelenderet og rett ned på asfalten.

– Verden sto helt stille. Jeg ser han som i slow motion forsvinne. Som på skrekkfilm når jeg ser hånden hans slipper. Jeg brøytet meg frem og løp ned.

Et under at det gikk bra

Utrolig nok ble ikke Oskar alvorlig skadet eller mistet bevisstheten.

– Det er et under at det gikk bra. Jeg kan ikke forstå at han ikke slo seg i hjel, eller fikk varige mén. Det er langt ned der, sier Valdvik.

VAR HELDIG: Oskar slapp unna med noen skrammer etter fallet fra flytrappen. Her er han bare noen timer etter ulykken. Foto: Privat

Valdvik fikk hjelp av bakkemannskap på Stansted og lege inne på flyplassen, men ingen kom fra Ryanair for å hjelpe til. Og heller ikke etterpå har han hørt noe fra flyselskapet.

– Ingen fra Ryanair har til dags dato spurt oss noen verdens ting om den saken der.

Valdvik har forsøkt gjentatte ganger å få kontakt med Ryanair for en forklaring og kompensasjon, men hørte ikke noe på tre måneder. Det siste brevet ble sendt 4. mars i år. Her forklarer Valdvik hva som skjedde, og at gutten i tiden etter var redd.

Han skriver også at de vurderer søksmål mot Ryanair. Svaret fra Ryanair kom 8. juli i år. Der skriver selskapet at de har etterforsket saken. Ryanair skriver at trappen fungerte som den skulle, at alle passasjerer får beskjed om å holde på små barn når man går ut av flyet. Ryanair avskriver seg ansvar for det som skjedde.

– Vi er ganske sjokkerte over hvor lite alvorlig de tar en hendelse som dette. Det økonomiske er ikke viktig her, men det etterlatte inntrykket er at Ryanair ikke tar sikkerheten på alvor.

– Hva tenker du om det Ryanair svarer, at det blir opplyst spesifikt at voksne er nødt til å holde barn fast ned trappen? Er det ikke du som ikke holdt hardt nok fast?

– Det skjønner jeg at folk kan tenke på, men når du har en koffert i den ene hånden og barnet i det andre så må systemet være idiotsikkert. Sett i ettertid burde jeg selvsagt ha gått ned med gutten først og så med kofferten. Men et slikt system må være idiotsikkert. Det må være poenget.

Fare for små barn

Valdvik ville ikke slippe saken, og gjorde sine egne undersøkelser. Et kjapt googlesøk avslørte at en nær identisk ulykke skjedde i 2009, omtalt av BBC. En tre år gammel jente falt fra flytrappen.

OSKAR OG PAPPA: Tor Valdvik med sønnen på 17. mai. Foto: Privat

Det britiske luftfartstilsynet Air Accident Investigation Branch (AAIB) etterforsket ulykken. Her ble det konkludert med at åpningen i rekkverket representerer en fare for små barn som boarder eller stiger av et fly. De oppfordret også Ryanair til å gå gjennom rutinene. I rapporten fra AAIB kommer det også fram at fire lignende hendelser er meldt inn.

Flyselskapets talsperson Daniel de Carvalho uttalte den gang at nye, godt synlige barrierer skal på plass, og at det skal annonseres spesifikt til passasjerer som reiser med små barn om å være forsiktig.

I rapporten fra 2010 står det at operatøren gikk gjennom rutinene for å minimere sjansene for at noe slikt skulle skje igjen. En godt synlig tape mellom døren og rekkverket.

Valdvik er ikke imponert over tiltakene som ble gjort, med Oskars ulykke friskt i minne.

– Hvis dette fortsetter er det bare et tidsspørsmål før det går riktig ille.

Det britiske luftfartstilsynet bekrefter i en e-post til Valdvik at hendelsen ikke er rapportert inn fra Ryanair, men selskapet skriver altså til Valdvik at de har gått gjennom saken grundig.

VG har sendt Ryanair flere spørsmål om ulykken med Oskar, og om Tor Valdvik vil få kompensasjon.

Ryanair skriver i en kort uttalelse til VG at barnet fikk behandling før de kunne reise videre.

– Det er for å unngå slike ulykker at vi krever at voksne som reiser med små barn forsikrer seg om at de holder barna i hendene på rampen, og ned flytrappen, står det i svaret fra talspersonen Alejandra.

Publisert: 29.07.19 kl. 22:27

