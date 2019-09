KONFLIKT: Etter Abid Rajas (V) utspill om «brun propaganda» mener Per-Willy Amundsen at Frp ikke bør støtte ham som visepresident på Stortinget lenger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Amundsen møter motstand i Frp– lite støtte til å vrake Abid Raja

Per-Willy Amundsens (Frp) forslag om å frata Abid Raja (V) vervet som visepresident på Stortinget har skapt misnøye blant enkelte i Frps stortingsgruppe. Nå kan Amundsens egen jobb som innpisker bli tema på gruppemøte mandag.

Tirsdag skal Stortinget offisielt åpnes igjen for et nytt år. Mandag klokken 17.00 har derfor Frps stortingsrepresentanter sitt første gruppemøte siden juni.

Det er der Per-Willy Amundsen, som NRK skrev på fredag, vil foreslå å gå imot Abid Raja (V) som visepresident på Stortinget.

Det er imidlertid laber støtte i Frps stortingsgruppe til Amundsens forslag om å vrake Raja.

VG har søndag ringt alle Frps 26 stortingsrepresentanter. 13 av stortingsrepresentantene gjør det klart at de ikke vil støtte Amundsen, og viser til at Frp forholder seg til inngåtte avtaler.

Syv har ingen kommentar. Faktisk vil ingen av de totalt 21 representantene VG har vært i kontakt med – hverken på eller av blokken – gå ut og si at de støtter Per-Willy Amundsen.

AVTALE: Abid Raja fikk en plass i Stortingets presidentskap i 2017. Høyre, Venstre, KrF og Frp var nemlig enige om å samarbeide om konstitueringen – altså fordelingen av verv. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg synes prinsippet vårt er godt, vi legger oss ikke bort i andre partiers personvalg, og håper at de andre har lært av forrige runde, og aksepterer våre personvalg fremover, skriver finanspolitisk talsmann og vara til gruppestyret, Sivert Bjørnstad i en SMS til VG.

Står på valg som innpisker

I møtet på mandag skal stortingsgruppen til Frp konstituere seg – det vil si bestemme hvem i Frp som skal ha ulike verv og hvem som skal sitte i de ulike stortingskomiteene.

VG er kjent med at valgkomiteen i Frps stortingsgruppe har sendt ut en innstilling hvor Amundsen står til gjenvalg som innpisker.

Men flere kilder sier til VG at Amundsens rolle ser ut til å bli et tema under mandagens møte.

INNPISKER: Hvert parti velger en innpisker på Stortinget, som blant annet har ansvaret for å opprettholde det politiske styrkeforholdet ved voteringer. Veldig enkelt sagt: At nok folk møter opp når det skal stemmes. I Frp er det Per-Willy Amundsen. Foto: Tore Kristiansen / VG

Raja-forslaget har skapt misnøye blant enkelte Frp-ere, som mener dette er det siste i rekken av soloutspill fra Amundsen.

En håndfull kilder viser til at Amundsen over tid skal ha brutt med vedtatte strategier og kommet med utspill som ikke er forankret i stortingsgruppen.

To kilder sier eksplisitt at han ikke bør få fortsette som innpisker. Men etter det VG forstår finnes det ikke noen motkandidat mot Amundsen, og han får derfor trolig fortsette.

Bakgrunn – derfor skjer dette nå: Da de borgerlige partiene skulle fordele verv på Stortinget etter valget i 2017, ga Høyre fra seg en plass i presidentskapet til samarbeidspartner Venstre, og det vervet fikk Raja.

Når Stortinget skal konstitueres på tirsdag, skal representantene velge Stortingets presidenter.

Vil ikke støtte Raja-vraking

Morten Wold, andre visepresident og medlem av gruppestyret i Frp, vil ikke støtte forslaget mot Raja.

– Som leder i valgkomiteen hadde jeg det svare strev med Nobel-saken da andre partier ville blande seg inn i vårt anliggende. Vi mente det var utidig, sier Wold til VG.

– Noen mener nå at vi skal ta igjen med samme mynt, men jeg mener det ikke er vår oppgave å bestemme hvem som skal sitte i presidentskapet for Venstre. Vi forholder oss til inngåtte avtaler med andre partier, sier Wold.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos vil heller ikke støtte Per-Willys forslag.

– Selv om de andre partiene ikke alltid har respektert andre partiers valg av representanter så har Frp vært opptatt av å gjøre det. Derfor mener jeg vi skal gjøre som vi pleier, og det betyr å støtte Venstre sitt valg av representant, sier hun til VG.

«Vi har en avtale som vi står ved! Ikke aktuelt å følge Per-Willy!», skriver Knut Magne Flølo i en sms.

Carl I. Hagen, som møter til Stortinget som vara for Mazyar Keshvari, sier på sin side at han har stor forståelse for det Amundsen skriver.

– Jeg forutsetter at det blir en diskusjon på vår konstituerende møte i morgen.

– Kommer du til å støtte forslaget fra ham?

– Jeg har stor forståelse for det Per-Willy skriver, svarer Hagen.

Per-Willy Amundsen selv ønsker ikke å kommentere innholdet i denne saken.

– Jeg har ingen kommentar til interne prosesser i Frp. Jeg tenker vi skal ta en diskusjon i gruppen og trekke konklusjonene på bakgrunn av det, sier han til VG.

