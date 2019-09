BI i Nydalen i Oslo. Foto: Trond Solberg

Alvorlige trusler mot BI: Politiet har kontroll på en mann i 20-årene

Politiet har kontroll på en mann i 20-årene som de mistenker for å stå bak de alvorlige truslene mot Handelshøyskolen BI i Oslo.

Ifølge VGs opplysninger, har den aktuelle mannen fra Østlandet vært student på BI i noen år, etter å ha avtjent førstegangstjeneste.

Mannen er ikke fremstilt for varetektsfengsling.

I begynnelsen av september mottok BI bekymringsmeldinger fra studenter om en medstudent som hadde fremsatt alvorlige trusler mot BI.

– Politiet ble rutinemessig varslet, skriver divisjonsdirektør for heltidsstudier Marius Eriksen ved BI i en kommentar til VG.

Ifølge divisjonsdirektøren, håndteres saken nå av politiet og skolen følger deres råd.

– Aktivitet ved våre campuser går som normalt. Vi viser til politiet for ytterligere kommentarer, skriver Eriksen.

VG har onsdag vært i kontakt med politiet i Oslo, men de har ikke anledning til å besvare spørsmål før torsdag.

Handelshøyskolen BI har også lagt ut informasjon om de påståtte truslene på sine interne nettsider.

VG får opplyst at den aktuelle studenten er vel kjent for politiet fra tidligere saker, hvor han blant annet har vist stor interesse for skoleskytinger og tankegangen rundt disse.

Publisert: 18.09.19 kl. 17:31 Oppdatert: 18.09.19 kl. 20:01







