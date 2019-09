MØTER REGJERINGEN: Arshad Jamil i Islamic Cultural Centre, her under fredagsbønnen etter angrepet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Møter regjeringen i dag – her er muslimers tiltak mot hat

Mer kunnskap i skolen, mindre hard retorikk og tiltak mot netthat står på ønskelisten når representanter for Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd møter regjeringen i dag.

– Vi ser fram til møtet med statsrådene i dag. Jeg tror det er unikt i verdenssammenheng og det setter vi stor pris på. Vi hadde et møte med statsministeren i april, og dette er en fortsettelse av det dialogarbeidet som har blitt gjenopptatt, sier Arshad Jamil i Muslimsk Dialognettverk til VG.

Regjeringen vil legge fram en nasjonal handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer før nyttår. Kunnskapsminister Trine Skei Grande, justisminister Jøran Kallmyr og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltar på møtet med Muslimsk Dialognettverk og Islamsk råd Norge i dag.

– Det er mange utfordringer å ta tak i og det er nødvendig å tenke på tvers av departementer. Vi ser på skolen som et av de viktigste arenaene for å jobbe forebyggende. Arbeid med falske nyheter, kildekritikk og kompetansen til lærerne er ofte avgjørende. Forlagene har også et stort ansvar når de utarbeider læreverk, sier Jamil, som selv er lærer.

Tre tiltak

Muslimsk Dialognettverk vil blant annet be om disse tre tiltakene fra regjeringen:

Tidlig innsats i skolen for integrering

Mindre hard retorikk om innvandrere og muslimer

Tiltak mot netthat

– Det viktigste tiltaket mot hat er tidlig innsats gjennom arbeid i skolen og klasserommene. Vi trenger å få til en endring av retorikken i den offentlige debatten. Hard retorikk gjør mer skade enn det avsenderen forstår. Ansvarlige personer og folk i maktposisjoner må velge sine ord med omhu og huske at harde ord kan inspirere til handling, sier Jamil.

– Hva tenker du om bruken av ordet «snikislamifisering»?

– Ønsker man å hemme integrering, så må finansministeren gjerne fortsette, men jeg tror hun ønsker integrering. Hun ønsker ikke å såre folk og skape utenforskap, sier Jamil.

– Det tredje vi vil be om er tiltak mot netthat. Det må ikke gå på bekostning av ytringsfriheten. Men hatefulle ytringer som får stå uimotsagt får langsiktige konsekvenser for dem det gjelder.

Jamil understreker at de muslimske organisasjonene også må lytte for å høre hva regjeringen ønsker fra dem. Han forteller at mange unge muslimer kvier seg for å delta i den offentlige debatten fordi de er redde for reaksjoner.

– Vi har så mange dyktige unge muslimske mennesker i Norge, designere, fotografer, leger og ingeniører tør ikke presentere seg i mediene og delta i den offentlige debatten fordi de er redde det vil ramme familien eller karrieren.

FÅR SKRYT: Justisminister Jøran Kallmyr, som her ankommer bisettelsen til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som ble drept i terrorangrepet 10. august. Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen

Ros til justisministeren

Muslimhat kom igjen på dagsorden etter angrepet mot al-noor-moskeen i Bærum i sommer.

Philip Manshaus (21) er nå siktet for drap på sin 17 år gamle stesøster og terror mot moskeen. Han skal ha skutt seg inn i bygget gjennom en glassdør og åpnet ild mot personer til stede før han ble overmannet.

– Vi er veldig fornøyd med justisminister Kallmyrs håndtering av terrorangrepet mot moskeen i Bærum. Han fikk oss til å føle trygghet i dagene etter og gjennom uttalelsene hans forsto vi at han tok tak i situasjonen, sier Jamil.

Strid om «snikislamifisering»

De siste dagene har debatten om Frps retorikk rast, etter Venstre-politiker Abid Rajas kronikk i Aftenposten og skrev at «det stinker av Frps retorikk». Han angrep også regjeringspartneren for «brun propaganda».

Raja har senere unnskyldt begrepet «brun», som av Frp-ere ble oppfattet som en henvisning til nazisme, og forklarte at «brun» siktet til «fargen og grumset i måten retorikken serveres».

Men både Raja og partileder Trine Skei Grande står fast på at Frp må slutte med begrepet «snikislamifisering» og endre ordbruken om innvandrere og muslimer.

