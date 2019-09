PEKES PÅ: Venstre-duoen Guri Melby og Sveinung Rotevatn holdes frem som de mest aktuelle kandidatene til å gå inn i Venstres ledertrio på landsmøtet i april neste år. Bildet er fra feiringen av vedtaket om dobbelt statsborgerskap i Stortinget i fjor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Unge Venstre-leder: Vil ha Rotevatn og Melby til topps i Venstre

Sveinung Rotevatn (32) og Guri Melby (38) ligger best an til å avløse partiledelsen i Venstre, ifølge Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. Han mener begge er i stand til å erstatte Trine Skei Grande.

Regjeringspartiet Venstre driver selvpisking og sårslikking etter det som blir kalt et begredelig valg sist mandag.

Leder i ungdomspartiet, Sondre Hansmark, sitter både i sentralstyret og i valgkomiteen i partiet. Han er helt åpen om at det er spesielt to politikere i partiet som kan gi Venstre sårt tiltrengt fornyelse og løft, nemlig Sveinung Rotevatn og Guri Melby.

Andre kilder i Venstre peker også på statssekretær Rotevatn fra Nordfjordeid/Oslo og stortingsrepresentant Melby fra Oslo/Orkdal som de mest aktuelle til å fornye ledelsen. Begge er i dag sentralstyremedlemmer i partiet.

– Rask fornyelse

Venstre skal velge både partileder og to nestledere på sitt landsmøte på Gardermoen 17. – 19. april 2020. I løpet av halvåret frem til da, ligger det an til en rask fornyelse av Venstre-ledelsen, mener Sondre Hansmark.

VIL HA FORNYELSE: Sondre Hansmark er leder i Unge Venstre, medlem i valgkomiteen og sentralstyret i Venstre. Her er bergenseren avbildet under Venstres valgvake mandag.

– De skal ikke pålegges hele skylden for det dårlige valgresultatet, men store deler av ansvaret ligger hos partiledelsen. Vi bør ha utskiftninger der, sier Hansmark til VG.

– Hvem?

– Jeg har pekt på Sveinung (Rotevatn) og Guri (Melby) som gode løsninger. Det er et stort behov for yngre krefter i partiledelsen. De er også begge liberalere og politikere med klangbunn i Unge Venstre, sier Hansmark.

– Bør de gå veien via nestlederposisjonene, eller kan en av dem gå rett til topps?

– At begge går inn som nestledere, kan være en av flere løsninger. Samtidig har vi i Unge Venstre pekt på Sveinung Rotevatn som vår favoritt. Både han og Guri Melby er kapable til å gå rett inn som partileder. Det vil også gi en tydeligere fornyelse raskt, ifølge Hansmark.

Allerede på valgnatten skal partileder Trine Skei Grande ha gått løs på å peke ut en ny kurs for partiet etter valgresultatet på 3,8 prosent.

Kan bli nestledere først

Ifølge partikilder skal Venstre rendyrkes mer som et liberalt parti – med en tydeligere brodd mot populisme og proteksjonisme, noe som blir tolket som andre ord for valgvinner Senterpartiet.

I tillegg skal klima og skole løftes tydeligere frem som regjeringspartiets desiderte hovedsaker.

I dette bildet passer nettopp klimapolitiker Rotevatn og utdanningspolitiker Melby veldig godt inn, mener flere i partiet.

Begge regnes som dyktige debattanter, de er godt likt i partiet og nyter stor tillit både i partiet, landsstyret og stortingsgruppen.

Kilder i Venstre mener de to i første omgang på landsmøtet til våren bør velges inn i de to nestlederposisjonene før en av dem tar neste skritt senere.

Trine fyller 50

Et solid opprykk til partiledelsen for Rotevatn og/eller Melby krever imidlertid at nestlederne Ola Elvestuen (52) og Terje Breivik (54) må vrakes eller vike sete, eventuelt i tillegg til partileder Trine Skei Grande.

MÅ UT? Ola Elvestuen har vært Venstre-nestleder i ti år.

Miljøvernminister Elvestuen har sittet som Venstre-nestleder helt siden 2008, mens leder av stortingsgruppen Breivik ble 2. nestleder i 2012. Partileder Trine Skei Grande, som fyller 50 år 2. oktober, gikk på som Venstre-leder etter Lars Sponheim i 2010.

Trine Skei Grande har ingen kommentarer til VGs artikkel om fornyelsen av partiledelsen, ifølge statssekretær Jan Christian Kolstø (V).

Onsdag formiddag sa hun imidlertid følgende til VG på spørsmål om det er aktuelt for henne å gi seg:

– Jeg har ikke tenkt å gjøre det, men skal la valgkomiteen få lov til å gjøre jobben sin.

MÅ UT? Terje Breivik har vært andre nestleder i Venstre siden 2012.

Ute på grasrota i Venstre nevnes også navn som stortingsrepresentant Abid Raja (43) og den populære ordføreren Alfred Bjørlo (46) fra Eid som gode leder- eller nestlederkandidater.

Leder av valgkomiteen før 2020-landsmøtet, Per A. Thorbjørnsen, ønsker ikke å si så mye om hva han tenker om behovet for fornyelse av partiledelsen.

– Det skulle bare mangle at vi ikke har drøftet fornyelse av en partiledelse som har sittet sammen siden 2012. Men jeg vil ikke si noe om behovet for å bytte ut én, to, tre eller noen av ledertrioen i det hele tatt, sier Thorbjørnsen til VG.

Første møte i valgkomiteen er torsdag denne uken.

Melby: Kompliment

– Kommer valgresultatet til å være bakteppe for komiteens vurderinger av behovet for utskiftninger?

– Både ja og nei. Nå tenker vi først og fremst prosess. I første rekke vil vi ha innspill fra partiet, avklaringer om hvem som vil ta gjenvalg, deretter intervjuer vi både eksisterende partiledelse og eventuelle nye kandidater. Vi snakker nok to måneder frem før vi kan begynne å snakke om personer, sier Thorbjørnsen.

Sveinung Rotevatn har ikke noe å meddele om at han fremheves som et fremtidig navn i Venstre-ledelsen, og ønsker ikke å kommentere saken.

Guri Melby er litt mer meddelsom:

– Til det kan jeg bare si at jeg tar det som et kompliment å bli nevnt, skriver Melby i en sms til VG.

