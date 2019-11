DRAPSTRUET: Veronica måtte gi seg i jobben som barnevernspedagog. Nå har hun videreutdannet seg. Foto: Ola Vatn / VG

De jobber for å hjelpe: Nesten halvparten utsettes for vold eller trusler

45 prosent av dem som jobber med barn, unge og voksne med spesielle behov, har det siste året opplevd vold eller trusler. Veronica er en av dem. – Du løper fra brann til brann og kaster deg selv på bålet, sier hun.

For mindre enn 10 minutter siden

– Dette går ikke lenger, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i LO-forbundet FO.

– Tradisjonelt har menn som utsettes for vold vanligvis opplevd det på gata. Kvinner har opplevd det hjemme. Men for første gang opplever nå både kvinner og menn at vold er mer vanlig på arbeidsplassen, sier forsker Inger Marie Hagen ved Fafo.

– Vi har sett på yrkene som virkelig er utsatt og det er all grunn til å slå alarm, sier hun:

De har gjennomført en omfattende undersøkelse blant medlemmene til LO-forbundet FO, som i hovedsak organiserer barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Over 6000 har svart på Fafos undersøkelse. 45 prosent oppgir at de det siste året har opplevd vold og/eller trusler om vold.

Les også: Studie om det nye arbeidslivet: Egenskapene for fremtidens jobber

Her er listen

Her er de mest utsatte arbeidsplassene, hvor forskerne bygger på et utvalg på 3813 respondenter:

Institusjonsbarnevern: 76 prosent oppgir at de selv har opplevd vold og/eller trusler i løpet siste 12 måneder.

Tjenester til personer med utviklingshemning: 71 prosent

Skole/barnehage/SFO (AKS): 62 prosent

Rus 55 prosent:

Psykiske helse: 51 prosent

Asylmottak/flykningetjenester: 46 prosent

Kommunalt barnevern: 40 prosent

NAV: 37 prosent

– Det triste er at andelen over tid de siste tiårene, har vært så høy for disse yrkesgruppene, selv om våre tall er noe høyere enn vi så for eksempel for ti år siden. Til sammenlikning er det seks prosent av norske arbeidstakere som melder at de er utsatt for vold eller trusler, sier Inger Marie Hagen i FAFO.

– Hva er årsaken?

– Mange av dem jobber med spesielt utsatte grupper innen barnevern og andre institusjoner. Se på tallene eksempelvis for skolene/barnehager og SFO. Andelen for lærere som er utsatt for vold og trusler er ti prosent, ifølge SSB, mens det innenfor FOs grupper er hele 62 prosent, fordi de hjelper elever/barn med spesielle behov.

– Dagbøter

Forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO sier det er på tide at politikerne og arbeidsgiverne våkner.

– Omfanget av vold og trusler som våre barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere utsettes for, er så ekstrem at vi nå må sette oss ned med politikerne og se om vi få til en bred politisk enighet om at det må handles.

– Hva må til?

– Det håper jeg prosessen med regjeringen og de politiske partiene vil gi svar på. Ofte dreier det seg om for få ansatte på jobb og at det hele forsterkes ved at vold og trusler gir økte sykemeldinger og fravær, sier hun og legger til:

– Jeg tror det er ett virkemiddel som vi ikke kommer utenom: Arbeidstilsynet må få gi dagbøter til institusjoner og bedrifter som ikke følger opp pålegg om å følge lover og forskrifter. For tre år siden kom det strengere regler, men denne rapporten viser tydelig at arbeidsgivere ikke tar dette nok på alvor. Da må det sanksjonsmuligheter til, sier Kvisvik.

– Fikk drapstrusler

VG har møtt Veronica. Hun har et traume bak seg, som gjorde at hun ikke klarte å stå i jobben.

– Det begynte i 2012 da politiet tok kontakt og fortalte om en drapstrussel mot meg. Jeg hadde jobbet som barnevernspedagog innen psykisk helse og barnevernet i mange år – i første linje. Jeg fikk samlet tre konkrete drapstrusler fra denne personen. Det var så alvorlig at jeg gikk med voldsalarm gjennom store deler av mitt svangerskap den gangen, sier hun.

– I 2014 la han seg flat og beklaget og saken mot ham ble lagt bort. Men jeg greide ikke å legge det bak meg og fikk egentlig først den psykiske smellen i 2017, da jeg møtte veggen.

les også Sinte, unge gutter: – Det var en måte å rømme fra virkeligheten på

Veronica sier det dreier seg om mye mer en drapstrusler.

– Hovedproblemet er at du løper fra sak til sak for å hjelpe folk som ofte er trigget. Du løper fra brann til brann og kaster deg selv på bålet. Det tærer deg over tid.

Hun sier hun aldri vil komme tilbake til den jobben.

– Nei, tiden i første linje der ute mot tidvis voldelige folk, som trenger hjelp, er over for min del. Når voldsinnslaget er så stort, som denne undersøkelsen bekrefter, da må noe skje. Dette treffer altså tusenvis av folk som bare vil gjøre jobben sin - som vil hjelpe dem som sliter.

KLART BUDSKAP: – Vi kan ikke ha et arbeidsliv i Norge, hvor du bare orker å stå i jobben i noen få år, sier Veronica. Foto: Ola Vatn / VG

Veronica vil imidlertid fortsatt hjelpe.

– Jeg har videreutdannet meg og blitt yogaterapeut. Jeg planlegger å jobbe med terapeutisk yoga og veiledning opp mot ansatte i NAV, barnevern og psykisk helse.

les også Barn som trenger helsehjelp må bo isolert i barnevernet

Hun har et klart råd.

– Innenfor brann, politi og ambulanse har de rutiner for debriefing når ansatte opplever vold eller trusler. Det burde vært rutine også innenfor våre felter, men jeg har ingen opplevelse av det. Griper man tidlig fatt i slike episoder og du får bearbeidet hendelsen, så er det lettere å komme videre.

– Dette er viktig, sier hun:

– Fordi det er veldig belastende å bli utsatt for fysiske vold og trusler. Vi kan ikke ha et arbeidsliv i Norge, hvor du bare orker å stå i jobben i noen få år.

LO-lederen bekymret

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen er rystet.

– Det er alvorlig at så mange er utsatt for vold og trusler på jobben. Det bekymrer meg at så mange ikke kan føle seg trygg på arbeidsplassen, sier Gabrielsen.

LOs leder ber tillitsvalgte politianmelde arbeidsgivere som ikke beskytter eller følger opp ansatte, som utsettes for vold og trusler.

les også Svenske myndigheter henlegger voldtektssaken mot Julian Assange

– Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold og trusler. En arbeidsgiver som løper fra det ansvaret bryter loven og risikerer straff, sier Gabrielsen og viser til Arbeidsmiljølovens paragraf 4.3 om trygt arbeidsmiljø.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er bekymret over voldstallene.

– Det gjør inntrykk å lese om det Veronica er blitt utsatt for. Jeg håper hun får god oppfølging og tilrettelegging, slik at hun kommer seg videre. Vold og trusler på jobben er fullstendig uakseptabelt. Ingen skal være redde på jobb, sier hun.

– Hva vil dere gjøre?

– Reglene har tidligere ikke vært tydelige nok. Regjeringen har derfor innført nye regler som stiller tydeligere krav til at arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler. Arbeidsgiver har nå plikt til å kartlegge mulige farer, og gjøre jevnlige risikovurderinger, sette inn tiltak og følge opp ansatte hvis de utsettes for vold og trusler.

Hun sier vold og trusler er høyt prioritert av regjeringen.

– Vi er tydelige på at Arbeidstilsynet skal være tøffe mot arbeidsgivere som bryter reglene. De risikerer pålegg og tvangsmulkt. I perioden 2017-2019 har Arbeidstilsynet en satsing i helse- og sosialsektoren, der hovedbudskapet er at vold og trusler skal og kan forebygges, og at arbeidsgiver har ansvaret. I alt har 300 kommuner deltatt på veiledning eller mottatt tilsyn.

Publisert: 20.11.19 kl. 06:30

Mer om