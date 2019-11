UTFORDRING: Det er en utfordring at mange nordmenn opplever at politikerne ikke lytter til dem, ifølge kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Foto: Thomas Andreassen, VG

Folks tillit til politikere stuper

Folks tillit til de folkevalgte er sterkt fallende, viser «Innbyggerundersøkelsen 2019».

Frank Ertesvåg

NTB

Nå nettopp

Stadig flere innbyggere sier de forsøker å påvirke politikere aktivt, samtidig som folks tillit til de folkevalgte avtar, viser «Innbyggerundersøkelsen 2019».

Den store undersøkelsen viser ifølge NRK at antallet som oppgir å ha prøvd å påvirke en avgjørelse på Stortinget – utover å bruke stemmeretten – har økt med 75 prosent fra 2013 til 2019.

I samme periode har tilliten til stortingspolitikerne falt. Respondentene skal svare på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste, på en skala fra null til 100. I 2013 fikk politikerne 56, i 2019 får de 46.

Mindre lyttende

Undersøkelsen har også spurt om hvor fornøyd eller misfornøyd de som har svart er med hvordan politikerne på Stortinget lytter til innbyggernes synspunkter. Der har rangeringen falt fra 52 av 100 i 2013, til 42 i 2019.

Det synes kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) er trist.

– Dette er et paradoks. Det er en gledelig utvikling at vi ser økt interesse og at vi har økt valgdeltakelse i år, så er det selvfølgelig en utfordring at folk opplever at vi ikke lytter når de snakker, sier Mæland til NRK.

7000 respondenter

Dette er femte gang undersøkelsen lodder stemningen på hvor stor tillit innbyggerne i Norge har til offentlige tjenester, institusjoner og politikere.

Undersøkelsen er gjort av Kantar TNS på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Undersøkelsen er sendt til 40.000 respondenter som er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret. 7.134 personer har svart.

Publisert: 20.11.19 kl. 07:14

