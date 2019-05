JOBB-MORO: Erna Solberg ringer i bjellen på Hurtigruten MS «Lofoten» på vei til Rørvik Foto: Helge Mikalsen, VG

Erna Solbergs mål: Vil vinne halve Norge

MOSJØEN/BRØNNØYSUND/RØRVIK (VG) Erna Solberg advarer mot ensakspartier, og mener Høyre kan ta både Oslo og Bergen fra Ap.

– Vi har ett mål, og det er at etter kommunevalget, så skal halvparten av landets innbyggere ha gleden av å bo i en høyrestyrt kommune. Det krever både god oppslutning, og god forhandlingsevne, sier Erna Solberg til VG, uten at hun vil sette et tall på hvor mange ordførerplasser Høyre vil kapre.

– Kan dere ta Bergen og Oslo?

– Ja, jeg mener vi kan ta begge.

Hun er mandag på vei til Rørvik, etter en rundreise gjennom Helgeland for å sparke i gang kommunevalgkampen. Tirsdag fortsetter hun videre i Trøndelag.

Men mens Høyre ligger omtrent like godt an på målingene før kommunevalget som ved forrige valg, sliter samarbeidspartiene de sitter i regjering med: Både Frp, KrF og Venstre har tapt oppslutning. Verst er det for Venstre, som på VGs siste nasjonale måling var ute av Stortinget, og fikk 2,4 prosent oppslutning lokalt.

– Er du bekymret for Venstres fall på målingene?

– Jeg har et sterkt håp og en sterk tro på at de kommer til å gjøre bedre valg enn det vi ser på meningsmålingene nå. Og min erfaring er at det gjør de også, sier Solberg.

PÅ REISEFOT: Erna Solberg har vært på rundtur i Helgeland. Her ankommer hun Mosjøen. Foto: Helge Mikalsen

Vil ikke at Høyre-velgere skal redde Venstre

Venstre har rast på både lokale og nasjonale målinger gjennom vinteren. Ifølge beregninger gjort av SSB i 2017, var 39 prosent av dem som stemte på venstre i 2017 Høyre-velgere i 2013.

Etter valget har det vært lekkasje fra Venstre tilbake til Høyre.

– Det kan virke som om Venstre har vært avhengig av Høyre-velgere for å holde hodet over vannet?

– På borgerlig side er det mange velgere som flyter mellom partier. Vi bør ha hovedfokuset på å hente velgere over midtstreken – det er det de borgerlige partiene totalt sett må klare. Å hente de som stemmer Ap, og de som nå lukter på å stemme på Senterpartiet, sier Solberg.

Ved forrige stortingsvalg, mobiliserte Høyre-velgere for å løfte Venstre over sperregrensen.

– Er det en god idé?

– Nei, jeg synes folk skal stemme på de partiene de er mest enige med. Det synes jeg alltid de skal gjøre, sier Solberg.

TROR PÅ LØFT: Erna Solberg har tro på at samarbeidspartiet Venstre skal gjøre det bedre ved valget enn på målingene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Advarer mot ensakspartier

Opptaktene til kommunevalget har vært preget av en ny bevegelse som har vokst i norsk politikk. «Folkeaksjonen nei til Bompenger» ligger an til å gjøre et brakvalg, spesielt i Bergen, og partiet tar velgere fra Frp.

– Burde dere ha gitt Frp mer gjennomslag i bompenge-politikken?

– De har jo fått gjennomslag for en ordning som gjør at vi bruker over en halv milliard på å redusere bompenger hvert eneste år i statsbudsjettet i forhold til det som er vedtatt i disse prosjektene, sier statsministeren, og fortsetter:

– Innenfor rammen av en ansvarlig økonomisk politikk, må hele regjeringen stå bak de prioriteringene vi har gjort. Man kan ikke bare ta et enkeltelement og si at det fikk ikke vi gjennomslag for. Det er veldig mange ting Høyre har villet bruke penger på som vi ikke har fått gjennomslag for, fordi vi har brukt penger på ting Frp har vært opptatte av.

Samtidig sier Solberg at hun forstår folks frustrasjon over bompenger, fordi man har kommet i en situasjon der mange ting skal gjøres i bypakkene på kort tid.

– Bompenger er en vanskelig sak for alle partiene. Selv om summen går opp, går andelen av veiinvesteringer som betales med bompenger ned. Vi bygger veldig mye mer vei og jernbane enn det som har vært gjort under tidligere regjeringer. Det er fordi det har vært et ønske, sier hun.

Hun mener også det er fare for at ensakspartier splittes i løpet av en periode på andre felt enn saken de kjemper for.

– Når du skal velge din representant til kommunestyret skal den representanten ta stilling til eldreomsorg, skolepolitikk og alle mulige ting. Når du skal velge vil du kanskje vite litt mer om det. Ensakspartier viser seg ofte å være veldig uenige i alt annet.

Vil snakke om skole

På turen igjennom Helgeland og Trøndelag har Solberg besøkt alt fra aluminiumsprodusenten Alcoa, til Vega verdensarvsenter og sykehuset i Sandnessjøen, der flere hundre bunadskledde kvinner møtte opp for å demonstrere mot nedleggelse av fødeavdelingen.

DEMONSTRANTER: Også da Erna vinket til tilskuere fra Hurtigruten i Brønnøysund dukket bunadsgeriljaen opp. Flere frykter nedleggelse av Brønnøysund fødestue. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Det Solberg sier blir den viktigste saken for Høyre i dette kommunevalget, er å løfte barn og unge gjennom videregående skole og inn i arbeidslivet.

– Kunnskap og kompetanse kommer alltid å være en hjertesak for Høyre. Det er også der kilden til ulikhet og utenforskap starter. Vi har en for stor forskjell mellom norske kommuner på skoleresultater, som ikke dreier seg om at ungdom i Finnmark er dummere enn andre steder, men at de ikke får et like godt skoletilbud.

Hun fastholder at Ap er Høyres hovedmotstander i valget, som hovedtyngden på venstresiden. Men hun retter også blikket mot Senterpartiet:

– Vi kommer til å påpeke der vi mener Sps politikk ikke bringer Norge fremover, men gir tap for velferden og fremtiden.

FOTOSTOPP: Kortesjen som fraktet statsministeren rundt i Helgeland måtte stoppe så Erna fikk tatt bilder på Helgelandsbroen. Foto: Helge Mikalsen, VG

