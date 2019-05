KRAFTIG BRANN: 15 beboere og to ansatte måtte evakuere fra bygget, som blant annet fungerer som midlertidige boliger og natthjem for personer med rusproblemer, natt til mandag. Foto: Rikke Lange, iTromsø

Mann pågrepet etter brann i bygning i Tromsø

En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha satt fyr på bygget som brant i Tromsø sentrum søndag kveld.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Politiet fikk melding om brann i Grønnegata i Tromsø klokken 23.28. Én time senere meldte de at brannen var slukket.

To personer er sendt til sykehus med det som beskrives som alvorlige røykskader. I tillegg er to personer sendt til legevakt med lettere skader, og to har fått behandling av helsepersonell på stedet for lettere røykskader, melder politiet klokken 2.30 natt til mandag.

Pågrepet etter brannen

Én person er mistenkt for å ha satt fyr på bygget. Vedkommende er tatt med til politistasjonen.

– Det er opplysninger fra stedet som gjør at vi har pågrepet mannen i 20-årene, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB like før klokken 2 natt til mandag.

Mannen politiet har pågrepet, beskrives som en kjenning. Politiet sier han foreløpig har status som mistenkt.

I 2-tiden jobbet brannvesenet med å lufte ut røyken i bygget. 15 beboere og to ansatte fra bygget, som blant annet brukes som midlertidige boliger og natthjem for personer med rusproblemer, ble evakuert.

– Alt av brann er slukket, og brannvesenet jobber nå med å få ut røyken. Ingen av de evakuerte har fått flytte tilbake, sier operasjonslederen.

– Vil ikke sove ute i natt

Til iTromsø sier politiet at kommunen jobber med å finne tak over hodet for de brannutsatte beboerne.

– Vi har varslet kommunen, som følger opp beboerne. I mellomtiden har vi en buss på stedet som de kan oppholde seg i, sier operasjonsleder i politiet Per Arve Aas.

En av dem som mistet et sted å sove denne natten, er Stein Ove Hanslien. iTromsø har snakket med mannen som har brukt natthjemmet ofte de siste seks årene.

– Det er kaldt og vått, og jeg vil ikke sove ute i natt, så jeg håper de finner oss et hotellrom eller noe. Det er verst for de som bor her fast og som har alle tingene sine og hele livet sitt her, sier Hanslien til avisen, og beskriver at alt gikk veldig fort da brannen startet, og at flammene sto ut av vinduet.

Publisert: 13.05.19 kl. 03:29 Oppdatert: 13.05.19 kl. 03:39