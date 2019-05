Justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Aftenposten: Justisminister Jøran Kallmyrs au pair måtte forlate landet

UDI mener at den filippinske au pairen til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har jobbet ulovlig i landet. Den 10. mai måtte hun forlate landet, skriver Aftenposten.

– Det kan hende jeg har vurdert regelverket feil, sier justisministeren til avisen.

Kjernen i saken er at au pairen kom til justisministerens familie fra en annen vertsfamilie. Det er det rom for i lovverket, så lenge au pairen ikke har vært i Norge i to år. Dersom en au pair skal bytte familie må hun søke om en tillatelse og fylle ut og få signert kontrakt med familien, før hun har time hos politiet.

Kvinnen hadde time hos politiet 12. oktober, men flyttet inn hos familien allerede 22. august. Det finnes ikke noe skriftlig i regelverket som entydig sier at hun kan flytte inn uten å jobbe, skriver avisen.

– Jeg er nå blitt klar over at det kanskje ikke er riktig at man flytter inn før man har vært hos politiet. Det burde jeg selvsagt ha dobbeltsjekket. Det gjorde jeg ikke, og det tar jeg selvkritikk for, sier Kallmyr til Aftenposten.

Han sier til avisen at kvinnen bodde hos familien som gjest i påvente av politiintervjuet og at hun ikke jobbet for dem i den perioden.

Utlendingsdirektoratet ga kvinnen avslag på søknaden om opphold, og hun fikk 9. mai én dags frist til å forlate landet.

Har Ernas tillit

Statsminister Erna Solberg understreker overfor Aftenposten at hun fortsatt har tillit til Jøran Kallmyr.

– Jeg har fortsatt tillit til Jøran Kallmyr som justisminister, sier Solberg til avisen.

Au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg mener saken må dreie seg om en misforståelse fra UDI sin side.

– Jøran Kallmyr informerte meg om denne saken i går og det tar jeg til orientering. Jeg har stor forståelse for at det er krevende å få hverdagen til å gå opp med fire små barn og to foreldre i full jobb. Men det er selvfølgelig viktig at reglene følges, skriver Frp-leder Siv Jensen i en melding til VG.

– Hun syns dette er fryktelig trist

Kvinnen som var au pair for justisministerens familie opplever det hele som en misforståelse, sier hennes advokat, Ingvild Boe Hornburg til VG.

– Hun skjønner ikke dette og mener selv at hun ikke har gjort noe galt. Hun har forholdt seg til gjeldende regler, retningslinjer og beskjeder som hun har fått fra både politiet, UDI og byrået, sier Hornburg.

Kvinnen er nå i hjemlandet, etter at hun 9. mai fikk én dags frist for å forlate Norge.

– Hun syns dette er fryktelig trist. HUn trived hos familien og er fryktelig lei seg for det som har skjedd. Hun føler seg ikke særlig godt ivaretatt av UDI som uten å spørre henne, familien, byrået eller venner bare legger til grunn at hun har jobbet i perioden.

Advokaten forklarer at kvinnen har oppfattet det slik at det er innenfor regelverket å bo hos den nye vertsfamilien som en gjest inntil man har levert søknad hos politiet.

– Det er slik hun har oppfattet det og det er slik jeg har oppfattet at det praktiseres. Man skal ikke bli boende hos en familie som man av ulike årsaker har valgt å bryte med, sier Hornburg.

Publisert: 29.05.19 kl. 15:22 Oppdatert: 29.05.19 kl. 16:45