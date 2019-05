PÅGANG: Telefoner og e-poster fra hele landet når advokat Arvid Sjødin. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Pelsdyrbondeadvokat ringes ned: – Mange er helt desperate

Advokaten til pelsdyrbonden som avslørte Mattilsynets opptreden, mener landbruksminister Olaug Bollestad bør sette ned en komité som kan ta imot fortellinger om overtramp.

– Den gamle telefonen min er i ferd med å gå i stykker, fordi jeg ringes ned av sauebønder og grisebønder og hesteeiere fra hele landet, som har hatt Mattilsynet på besøk, sier advokat Arvid Sjødin.

I dag ble det kjent at administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet går av etter avsløringen om at tilsynsrapporten fra gården til pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås i Rogaland var feilaktig.

Senterpartiet har allerede forlangt en uavhengig gransking av Mattilsynet, mens Arvid Sjødin – advokaten til pelsdyrbonden – mener det bør opprettes en komité.

FANT INGEN FEIL: Bildet er en skjermdump fra videoen som ble tatt under oppfølgingstilsynet. VG har fått tillatelse fra Lauvås til å bruke skjermdumpen fra videoen. Foto: Privat

– Dit kan folk dra og fortelle om sine opplevelser med Mattilsynet. Mange av dem er nemlig blitt syke av møtet med dem, sier Sjødin, som forteller at han har tilbrakt mye tid i telefonen:

– Noen forteller at de har mista dyra sine. Andre mener de er blitt utsatt for saksbehandlingsfeil. Felles er at mange av dem er helt desperate av fortvilelse, etter å ha forsøkt å kjempe imot Mattilsynet, sier Sjødin:

– Det ligger en bombe i bunn her, som kan eksplodere. Når folk ser at pelsdyrbonden fra Jæren har stått frem med sin historie, vil de også fortelle sin.

Mattilsynet er forelagt Sjødins uttalelser, men ønsker ikke å kommentere saken.

ANMELDER: Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås har gått til politiet etter behandlingen fra Mattilsynet. Foto: Trond Solberg

– Stemplet som dyremishandler

Det har kommet betydelig kritikk mot Mattilsynet etter at Lauvås avslørte, med skjulte opptak fra minkfarmen sin, hvordan tilsynsrapporten til Mattilsynet endte med å bli feil.

– De forsøkte å påføre meg tittelen som dyremishandler og ta fra meg jobben, har Lauvås tidligere sagt til VG.

Nå krever leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), at landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) redegjør for situasjonen i Stortinget.

– På mandag vil vi ta initiativ til at hun så raskt som mulig kommer og forsikrer oss om at det ikke er flere saker i Mattilsynet, knyttet til falske rapporter mot pelsdyrnæringen, sier Pollestad.

– Bare denne uken har jeg fått mellom 50 og 100 henvendelser fra folk som har hatt negative opplevelser med Mattilsynet. Dette viser i hvert fall en mistillit mellom bøndene og tilsynet som vi må ta tak i. Vi er nødt til å finne ut om dette representerer en større ukultur eller systemsvikt, sier Pollestad.

LANDBRUKSMINISTER: Olaug Bollestad (KrF) Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Statsråden sier nei

Andre nestleder i næringskomiteen, Terje Aasland (Ap) sier det må være regjeringens høyeste prioritet å få klarhet i det.

– Hva skjedde, og hvorfor? Det handler om tillit og trygghet i forhold til at Mattilsynet utfører jobben sin slik de skal.

– Tror du det dette var et engangstilfelle?

– Det går jeg ut ifra. Men så lenge det spørsmålet kan stilles, må vi få klarhet i det. Jeg forventer at landbruksministeren snarest redegjør for saken.

Til VG sier statsråd Olaug Bollestad at hun ikke vet om det er et engangstilfelle. Likevel ønsker hun ikke å initiere en ekstern gransking av Mattilsynet.

– Det som skjedde med pelsdyrbonden i Rogaland var overhodet ikke greit. Det har jeg også formidlet til dem. Men hvordan de ønsker å gjenreise tilliten og tryggheten og omdømmet sitt, skal den nye lederen få bestemme selv. Men jeg vil følge det tett.

