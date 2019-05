ØNSKER VAKSINELAGER: Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug forteller at det er satt av millioner til vaksinelager mot koppevirus i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Vil bruke 12,8 millioner på vaksinelager mot utryddet sykdom

Frykter koppevirus kan bli kunstig fremstilt på laboratorier og spredd «i ond hensikt».

Det er 41 år siden siste registrerte tilfelle av kopper, en akutt og smittsom sykdom som gir utslett over hele kroppen, og har høy dødelighet.

Regjeringen har nå besluttet å bruke 12,8 millioner kroner av revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt frem 14. mai, til å kjøpe et vaksinelager mot sykdommen, til tross for at den ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon i 1980.

Bakgrunnen er at det tidligere har lyktes forskere å fremstille et kunstig koppevirus i laboratorium, blant annet i Canada i 2017.

– Utgjør trussel i gale hender

En arbeidsgruppe satt ned av Helse- og omsorgsdepartementet, ledet av Folkehelseinstituttet sammen med PST, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvarets forskningsinstitutt har anbefalt at Norge har et slikt lager.

– Man må hele tiden tenke på beredskap for å trygge folkehelsen, og arbeidsgruppen har sett at det er et behov for vaksine mot sykdommen. I gale hender utgjør viruset en trussel mot befolkningen, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til VG.

Hun understreker at vaksinelageret er et forebyggende tiltak, og at spredning av viruset kun er ansett som en potensiell trussel.

– Det er det man er redd for, at det skal spres i ond hensikt. Slike konsekvenser kan bli svært store. Men det er viktig å ikke bli urolig og bekymret, nå er det nettopp for å være føre var at man kjøper inn slike, sier hun.

– Vi ser at vi hele tiden må omstille oss for å møte nye trusler.

Hun ønsker av sikkerhetshensyn ikke å gå ut med eksakt antall doser i vaksinelageret, men sier at antall doser skal være nok til å håndtere et eventuelt utbrudd.

Fem spredningsmuligheter

Områdedirektør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, forteller til VG at arbeidsgruppen er satt ned for å vurdere risikoen for beredskap mot koppevirus spesifikt, og at arbeidsgruppen ikke har vurdert andre virus. Han understreker imidlertid at det gjøres kontinuerlige risikovurderinger knyttet til smittevernberedskap generelt.

Han forteller at risiko for nye utbrudd med koppeviruset er knyttet til:

Smitte til mennesker ved at det skjer naturlige endring i gener (mutasjoner) i dyrekoppevirus som på den måten tilpasser seg mennesker.

Naturlig utbrudd av koppeviruset (svært lite sannsynlig; sykdommen anses utryddet)

Utslipp fra et av de to WHO-godkjente laboratoriene som i dag oppbevarer koppevirus

Utslipp av koppevirus fra laboratorier man ikke har kjennskap til

Mulighet for kunstig fremstilling av koppevirus ved syntetisk kjemi

Det er særlig det siste punktet som var avgjørende for at regjeringen ønsker å sette av penger til vaksinelager, ifølge Listhaug. Bukholm understreker imidlertid at de anslår sannsynligheten for noen av alternativene for lav.

– Det er mange sykdommer som er risikosykdommer eller rsikosmittestoffer knyttet opp mot biologiske hendelser som terror eller krig. Vi gjør vurderinger på hvordan vi skal ha beredskap med hensyn til det, og det gjør vi kontinuerlig, sier Bukholm.

