STREIK: Fredag er det duket for en ny internasjonal skolestreik for klima. Ved forrige streik, i mars, streiket 20.000 elever over hele Norge. Foto: Gisle Oddstad, VG

I dag streiker 10.000 for klimaet: – Tiden er i ferd med å renne ut i mange land

Opp mot 10.000 elever skal fredag skolestreike for klimaet. – Jeg tror de kan gjøre en forskjell, og vi bør lytte til dem, sier UNICEF-generalsekretær Henrietta Fore om skolestreikene.

Oppdatert nå nettopp







Mens lærerstreiken i går ble avblåst, lever elevstreiken videre. Det er ventet at opp mot 10.000 norske skoleelever fra 27 byer og tettsteder, deriblant Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø, vil skulke skolen og streike fredag, i håp om å tvinge frem politisk handling for å håndtere klimakrisen.

I nesten 1.300 byer i over 100 land vil elevene, som er inspirert av svenske Greta Thunbergs klimastreik, møte opp for å demonstrere. Det sentrale budskapet er å få de «voksne», og særlig regjeringen, til å forstå en stadig eskalerende globale klimakrisen.

les også Unge Venstre kontrer Frp-Siv: Kaller inn til klima-krisemøte

– Regjeringen har ikke lyttet til kravene våre, og fortsetter å stjele ungdommens fremtid. Derfor må vi fortsette protestene og streike igjen, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom til NTB.

STØTTER: Generalsekretær i Unicef, Henrietta Fore, var torsdag på besøk i Oslo. Foto: Odin Jæger, VG

– De må skape forandring selv også

Generalsekretær i UNICEF, Henrietta Fore (70), har denne uken vært på besøk i Norge. Til VG sier hun at ungdommens stemme vil være nok til å overbevise de voksne i klimakampen.

– Jeg tror vi alle bør lytte til barn og unge, og jeg tror de kan klare det. Men de må skape forandring selv også. Det handler ikke bare om å bruke stemmen: Det er en myndiggjøring, sier Fore til VG.

les også Kronprinsen Haakon til tysk avis: – Trenger endring mot mer fornybar energi

Generalsekretæren deltok torsdag på en konferanse for å jobbe mot bruk av seksuell vold i humanitære kriser, men prater villig med VG om klima.

– Alle bør ta ansvar for å gjøre planeten vår bærekraftig, i hverdagen, enten det er resirkulering eller å sørge for at fotavtrykket vårt er ettertenksomt for jorden. Uansett om du hever stemmen hjemme alene, på skolen, eller ute i gatene, er det viktig å gjøre noe. For at planeten skal bli bedre, må alle gjøre sitt, sier Fore.

Hva kan man gjøre for miljøet som enkeltperson? Her er noen gode tips:

– Bryr seg om fremtiden

Klimakrisen påvirker millioner av barn verden over, sier Henrietta Fore, og forteller engasjert om besøk i Mosambik etter flomkatastrofen i mars og april. Samtidig eskalerer situasjonen stadig, over hele verden, påpeker hun.

– Tiden er i ferd med å renne ut i mange land. Tørke, oversvømmelser og luftforurensning er alvorlige problemer rundt om i verden, og det påvirker tusenvis av barn, sier Fore.

– Hvorfor har det blitt nødvendig for barn å skulke skolen og streike for klimaet? Hvordan kom vi hit?

– Delvis er det sosiale medier, som gir muligheten til å få vite hva andre mennesker gjør. Og det fenger, det er noe du har lyst til å ta del i og snakke om.

– Barn og ungdom streiker fordi de bryr seg om fremtiden, fordi det er deres fremtid. De er 25 prosent av befolkningen, men 100 prosent av fremtiden. Jeg tror de kan gjøre en forskjell, og vi andre bør lytte, sier hun.

Da skoleungdommen sist streiket for klimaet, ble mange lurt av NRK Satiriks’ falske politiker. Se video:

Ber de voksne delta

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) har blitt verdenskjent siden hun først startet å streike, og prydet tidligere denne måneden forsiden av prestisjetunge Time Magazine.

Nå ber Thunberg også voksne om å si sitt i klimastreiken, og oppfordrer til en storstreik 20. september, like før FNs klimatoppmøte.

les også Klimakrav kan avgjøre Norges FN-drøm

De 10.000 streikende som er forventet fredag er likevel en betydelig nedgang fra de 20.000 som deltok i protestene i mars. Eksamen i både grunnskole og videregående får noe av skylden for fraværet.

Før lærerstreiken ble avverget var Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom åpen for at lærerne kunne slå følge med elevene i streik.

– Vi trenger alle på laget for å kreve en bedre miljøpolitikk, sier han til NTB.

Publisert: 24.05.19 kl. 06:23 Oppdatert: 24.05.19 kl. 08:21