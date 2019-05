AP-ORDFØRER: Robin Kåss er ordfører i Telemark-kommunen Porsgrunn. Foto: Krister Sørbø, VG

Intern uenighet: Bomvei-pakken i Grenland blir utsatt

Enda en lokal bompenge-pakke er i ferd med å havarere torsdag kveld, når kommunestyret i Porsgrunn ventes å utsette en ny byvekst-avtale i Grenland.

Denne gang er det Ap som trekker i bremsen. Begrunnelsen er at innbyggerne ikke skal få enda høyere bom-regninger, ifølge ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn:

– Forslaget om å utsette videre forhandlinger er en reaksjon på at Skien kommune ønsker å fjerne en bomstasjon i Skien sentrum. Samtidig ønsket de flere nye prosjekter inn i pakken. Det ville forrykke balansen mellom bilistene i Skien og bilistene i Porsgrunn, sier Kåss til VG.

I Grenland er det kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble, samt Telemark fylkeskommune, som har forhandlet om en bompengefinansiert pakke.

SOLNEDGANG: E18 i Telemark. Nå kan solen være i ferd med å gå ned også for bompengetilhengerne i Porsgrunn. Foto: Roger Neumann, VG

Tidligere torsdag sa bystyret i Arendal nei til bompengefinansiering av prosjekter i en større transportplan i- og rundt byen. Også der var Arbeiderpartiet med i flertallet etter at forslaget ble fremmet av Fremskrittspartiets Anders Kylland.

Onsdag veltet i praksis kommunestyret i Nedre Eiker i Buskerud den planlagt bompengefinansierte byutviklingspakken for Drammensregionen. I et av historiens siste kommunestyremøter i kommunen som fra 2020 går sammen med Drammen, ble det flertall mot bompenger i den såkalte Byutviklingspakke 2.

Samme dag gikk Os-ordfører og Frp-nestleder Terje Søviknes ut i Bergens Tidende og sa han ikke ville anbefale noen ny byvekstavtale for Bergens-regionen før etter valget. I praksis kan det innebære at også disse forhandlingene om en ny såkalt byvekst-avtale er i ferd med å bryte sammen.

– Jeg anbefaler at vi ikke signerer noen avtale nå. Det skal snart avholdes et valg. Vi mener det er lurt at det nye kommunestyret får muligheten til å uttale seg, sa Søviknes til avisen.

FRP-ORDFØRER: Terje Søviknes er ordfører i Os i Hordaland og nestleder i Frp. Her er han fotografert ved en Mustang 66-modell på Frp-landsmøtet på Gardermoen tidligere i vår. Foto: Frode Hansen, VG

Fra før er det kjent at en lenge planlagt bompengefinansiert veipakke på Jæren i Rogaland, også vil rakne. Samferdselsløsningen er egentlig er vedtatt av de to kommunestyrene i Time og Klepp, men kommer opp igjen til ny behandling i Klepp kommunestyre over helgen. Ordfører Ane Mari Braut Nese (H) i Klepp, som tidligere har gått inn for bompenger, tror vinden snur. – Det går nok mot et nei til bompengefinansiering her når vi skal ha ekstraordinært kommunestyremøte mandag, sier Braut Nese til VG.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sa onsdag at det også kan bli enda flere planlagte bompengefinansierte bypakker som skrotes i nær fremtid.

– Det er lignende forslag på gang i flere av de store byene, sa Dale til NRK.

Både i Tromsø, nedre deler av Glomma og Kristiansand har planleggere og politikere jobbet lenge med å sy sammen samferdselsløsninger som de vil at bilistene skal betale sin del av gjennom bompenger.

I Bergen hersker det usikkerhet rundt en ny bompengefinansiert avtale. Men ifølge VGs opplysninger ønsker det rødgrønne byrådet i Bergen å fortsette forhandlingene med staten og fylkeskommunen for å få til en avtale.

