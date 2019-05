KAN IKKE GODKJENNE: - Mitt oppdrag til helseregionene er at det skal etableres flere registre, og det er Helsedirektoratet som godkjenner dem, sier Bent Høie til VG. Foto: Krister Sørbø / VG

Helseministeren vil ha ALS-register

Helseminister Bent Høie (H) er bekymrer for at tilfeldigheter fører til variasjon i behandlingstilbudet for den enkelte ALS-pasient. Han vil derfor ha på plass et ALS-register, men har ikke selv myndighet til å godkjenne det.

De siste dagene har VG satt fokus på at det ikke finnes oversikt over behandlingstilbudet til den enkelte ALS-pasient rundt omkring i Norge.

– Alle ALS-pasienter i Norge fortjener å få tilgang på ressursene i et tverrfaglig miljø. Men så vet vi at det ikke er sånn, sier Geir Bråthen, sjef ved nevroklinikken ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin, NTNU.

Fagmiljøet i Trondheim mener de har kommet opp med en løsning på problemet: Et nasjonalt kvalitetsregister. Men søknaden nådde ikke opp i den omfattende beslutningsprosessen.

Nå sier helseminister Bent Høie (H) til VG at han vil ha et ALS-register.

Har ingen myndighet

I et intervju med VG tar han selv opp at pasienter forteller ham at tilbudet som anbefales, ikke fungerer alle steder.

– Vi må komme frem til et virkemiddel som faktisk bidrar til endring, sier Høie og peker på at det skal settes ned en arbeidsgruppe bestående av fagfolk og pasienter som skal komme med forslag.

– På St. Olavs mener de at et ALS-register kan føre til at man får oversikt over behandlingstilbudet i Norge. Hva tenker du om det?

– Det er Helsedirektoratet som tildeler et register nasjonal status. Den myndigheten ligger ikke hos meg. Jeg er en pådriver for etablering av nye registre og har gitt et oppdrag til direktoratet og helseregionene.

FAKTA: Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) * Det er cirka 300–400 pasienter med ALS i Norge til enhver tid. Forskermiljøet ser at det vil være en økning i fremtiden. ALS rammer også yngre. * Sykdommen fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen blir ødelagt. * Sykdommen forekommer oftest hos pasienter i alderen 40–70 år. Den opptrer oftere hos menn enn hos kvinner. * De fleste pasientene med ALS dør av luftveisinfeksjoner og sviktende lungefunksjoner innen få år. Vis mer vg-expand-down

Bekymret for tilfeldigheter i helsetilbud

Høie sier at han bekymrer seg for om enkeltpasienter får god nok behandling, og at det er derfor det settes ned en arbeidsgruppe. Han understreker at det ikke handler om størrelsen på den enkelte kommune.

– Jeg har møtt ALS-pasienter i veldig små kommuner som får veldig god hjelp, og ALS-pasienter i store kommuner som ikke har fått den behandlingen de skal ha, sier helseministeren.

– Det som bekymrer meg, er tilfeldigheten og variasjonen som er på dette området.

Mange norske kommuner vil i løpet av en generasjon kanskje bare ha én ALS-pasient, påpeker Høie.

– Det betyr at de ikke er forberedt. Og da må vi ha et system som kommunene kan koble seg på når de kommer i den situasjonen.

Vil definitivt ha ALS-register

De regionale helseforetakene (RHF) fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. For 2019 er psykisk helse, og rus utvalgte somatiske sykdommer (ikke ALS) prioritert.

FAKTA: Medisinske kvalitetsregistre Siden 2009 har myndighetene forsøkt å bygge opp nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge.

Registrene samler data om pasienter innenfor ulike sykdomsgrupper, og gir informasjon av behandlingskvalitet og forskjeller i behandlingstilbud.

gir informasjon av behandlingskvalitet og forskjeller i behandlingstilbud. I Norge har vi 51 kvalitetsregistre med nasjonal status for øyeblikket.

Tall fra 2016 viser at gjennomsnittskostnaden for drift av et nasjonalt kvalitetsregister ligger på cirka to millioner årlig.

De regionale helseforetakene fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre.

Utredningen ble ferdig i fjor høst, og for 2019 er psykisk helse og rus prioritert fremfor somatiske sykdommer.

Initiativ til nye kvalitetsregistre kommer fra helseforetakene eller fagmiljøene rundt omkring i Norge. Kilde: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Vis mer vg-expand-down

HAR LAGET REGISTER: Klinikksjef Geir Bråthen (til venstre) og lege Tore Wergeland Meisingset ved nevroklinikken på St. Olavs hospital mener et ALS-register vil vise hvor pasientomsorgen ikke er bra nok. Foto: Therese Alice Sanne / VG

I rapporten oversendt departementet i oktober i fjor, står det følgende om ALS:

«Tilbudet fra de ulike nevrologiske avdelinger, og ikke minst fra kommunehelsetjenesten, har ikke vært beskrevet vitenskapelig, men oppfattes å ha variert i stor grad.»

– Dette mener nevromiljøet i Trondheim at de kan få orden på?

– Ja, og derfor er det bra at fagmiljøet har tatt dette initiativet. Jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg vil ha et ALS-register. Definitivt, sier helseministeren.

– Men jeg kan ikke godkjenne det. Jeg har forsikret meg om at det foregår et arbeid knyttet til oppdraget om flere kvalitetsregistre. Men å gå inn i avveiningen knyttet til ulike registre kan ikke jeg gjøre, det har jeg ikke kompetanse til.

FAKTA: Beslutningsprosessen 1. Et helseforetak fremmer en søknad om status som nasjonalt kvalitetsregister for det aktuelle regionale helseforetaket (RHF). Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre bidrar med veiledning i utarbeidelse av søknad. 2. Søknad sendes til Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre for vurdering. 3. Ved anbefaling om nasjonal status fra ekspertgruppen sendes søknaden videre til Interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre (IRS), som består av to representanter fra hvert RHF (Sør-Øst, Vest, Midt-Norge og Nord). 4. Ved anbefaling om nasjonal status fra IRS behandles søknaden videre i det interregionale fagdirektørmøtet og det interregionale AD-møtet, som består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. 5. Ved anbefaling om nasjonal status fra AD-møtet, sendes søknad til Helsedirektoratet som etter vurdering beslutter status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Kilde: Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Vis mer vg-expand-down

Ikke satt begrensninger på antallet

Høie sier han forstår at somatisk syke pasienter kan føle at det er urettferdig at det satses på registre innen psykisk helse og rus. Samtidig var det beskjeden han ga da RHF-ene fikk oppdraget om å etablere flere registre:

– Jeg har sagt at det skal prioriteres registre innen rus og psykisk helse, rett og slett fordi vi har over 50 registre på somatiske sykdommer. Det er en dramatisk ubalanse. Nå får vi det første på rus og psykisk helse.

Helseministeren påpeker at det ikke ligger noen begrensninger i oppdraget – at det ikke er slik at det kun kan etableres to-tre registre. Men tilslutningen må være sikret i bredden av fagmiljøene og i helseregionene som sender søknadene til Helsedirektoratet.

– Det er mengden og kvaliteten på dataene som gir registrene verdi. Så hvis dette er et register som bare fagmiljøene i Trondheim hadde brydd seg om, så hadde det ikke hjulpet.

– Det har oppslutning fra blant annet senteret for hjernehelseforskning i Bergen. De sier at jobben deres hadde vært lettere hvis de hadde hatt et ALS-register?

– Og det er jeg helt enig i. Men mitt oppdrag til helseregionene er at det skal etableres flere registre, og det er Helsedirektoratet som godkjenner dem. Jeg kan ikke drive saksbehandlingen av kvaliteten og godkjenne dem, sier Høie.

Forholder seg til oppdrag fra departementet

Helsedirektoratet viser til RHF-ene på spørsmål om de direkte vil følge opp Høies uttalelser. Dette fordi endelig beslutning om å søke status som nasjonalt register tas på AD-møtet bestående av de administrerende direktørene i de RHF-ene.

Baard-Christian Schem, fagdirektør ved Helse Vest, satt i styringsgruppen som anbefalte AD-møtet å gi nasjonal status til registre innen psykiatri, rus og utvalgte somatiske sykdommer.

– De regionale helseforetak forholder seg på området kvalitetsregistre – som for alle andre områder – til de skriftlige beslutninger og oppdrag som Helse- og omsorgsdepartemente gir oss i sin styring av RHF-ene, skriver han i en mail til VG.

