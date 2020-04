Alle med symptomer skal kunne få corona-test

Testkapasiteten i Norge har økt formidabelt de siste ukene. Derfor utvides listen over de som er prioritert for testing for coronavirussykdom (covid-19), opplyser Folkehelseinstituttet.

Utvidelsen omfatter alle som en lege mistenker har covid-19, og som ikke fra før var prioritert, skriver FHI på sine nettsider.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) opplyser under regjeringens daglige pressekonferanse onsdag at de mest utsatte og deres hjelpere fortsatt vil bli prioritert.

Kommunene kan utvide til å teste alle med symptomer hvis de har nok kapasitet til å dekke tester til alle i følgende kategorier:

De som bor på sykehjem eller i andre institusjoner.

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid, personer over 65 år eller voksne med underliggende sykdommer.

Personer som er i karantene på grunn av nærkontakt med en smittet, og ansatte, barn eller elever i en gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

– Fra i dag kan kommuner som allerede har kapasitet, teste alle med symptomer. De kan bare begynne å gjøre dette. Andre igjen, har mer som må på plass. Det gjelder nok særlig noen av de større kommunene våre, opplyste helseministeren.

Høie legger til at tilgang på nok helsepersonell er en utfordring i større kommuner.

Ny metode benytter nanoteknologi

Bakgrunnen for den økte testkapasiteten er et gjennombrudd som forskere ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim har stått for.

– På rekordtid har de utviklet en metode som gjør helsetjenesten mindre avhengig av reagenser, sa Høie.

Den nye metoden benytter nanoteknologi, små magnetiske kuler som trekker arvemateriale ut fra virus. En av grunnene til at testkapasitet ikke har vært så høy som myndighetene har ønsket, har vært mangel på reagenser.

– Dette med testing er en brikke i den nye måten å arbeide med utbruddet fremover, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet under pressekonferansen.

Hun sier det er flere grunner til at man fortsatt ikke råder til testing av dem uten symptomer, blant annet fordi det kan gi falske, positive svar.

Ny ordning for frilansere

Næringsdrivende og frilansere som mister inntekter etter coronautbruddet, vil kunne få dekket inntil 80 prosent av inntektsbortfallet av inntekter inntil 6G.

Det tilsvarer vel 479.000 kroner, fortalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) under pressekonferansen.

– Det blir mulig å søke på ordningen fra mandag 4. mai. Det blir da gitt etterbetaling for april, sa Røe Isaksen.

Arbeids- og sosialministeren opplyste også at Nav har fått 200 millioner ekstra for å få unna søknadsbunkene. Han la til at Nav trolig vil trenge mer penger etter hvert og advarte mot at saksbehandlingstiden kunne bli lengre enn vanlig.

– Vi gjør det som skal til for at flest mulig skal få så mye som mulig av pengene sine så fort som mulig. Men jeg må fortsatt si til folk at dette vil kreve noe tålmodighet, understreket Røe Isaksen.

Publisert: 29.04.20 kl. 16:26

