TIDLIGERE: Tom Hagen ved sin bil hjemme i Sloraveien i mars i år. Foto: Tore Kristiansen

«Pågripelsen»: Første episode i ny podkastserie om Lørenskog-saken

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Hør VGs podkastserie om Lørenskog-saken.

VG

Oppdatert nå nettopp

Det hele startet med at VG i all hemmelighet fikk vite at Anne-Elisabeth Hagen var borte fra sitt hjem angivelig kidnappet i oktober 2018. Halvannet år etter er ektemannen, Tom Hagen, siktet for drap eller medvirkning til drap.

Det er krimkommentator Øystein Milli som er fortelleren i podkasten.







– Denne saken overgår alt jeg har jobbet med, og jeg har jobbet med krimsaker i over 30 år, sier Øystein Milli.

Milli sto bak dokumentarserien «Gåten Orderud».

Hør første episode der du hører podkast eller her:

VG kommer med nye episoder i tiden som kommer.

Publisert: 28.04.20 kl. 20:51 Oppdatert: 28.04.20 kl. 21:01

