MØTE: Her forlater Tom Hagen (70) Lørenskog lensmannskontor etter et møte om forsvinningssaken i fjor sommer. Foto: Jørgen Braastad

«Frykt eller tillit, Tom Hagens forhold til politiet»: Hør femte episode i Krimpodden om Lørenskog-saken

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Hør VGs podkastserie om Lørenskog-saken.

VG

Oppdatert nå nettopp

Det hele startet med at VG i all hemmelighet fikk vite at Anne-Elisabeth Hagen var borte fra sitt hjem angivelig kidnappet i oktober 2018. Halvannet år etter er ektemannen, Tom Hagen, siktet for drap eller medvirkning til drap.

Hør femte episode i Krimpodden her:

Det er krimkommentator Øystein Milli som er fortelleren i podkasten.

– Denne saken overgår alt jeg har jobbet med, og jeg har jobbet med krimsaker i over 30 år, sier Øystein Milli.

Milli sto bak dokumentarserien «Gåten Orderud».

VG kommer med flere episoder i tiden som kommer.

Har du fått med deg de andre episodene? Hør de her:

Du kan også høre episoden på Spotify her eller iTunes her!

Du kan også høre episoden på Spotify her eller iTunes her!

Du kan også høre episoden på Spotify her eller iTunes her!

Du kan også høre episoden på Spotify her eller iTunes her!

Publisert: 28.04.20 kl. 20:51 Oppdatert: 18.06.20 kl. 08:20

Fra andre aviser