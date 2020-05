BJØRNAFJORDEN: Alexander Heggland (41) fra Bjørnafjorden i Vestland døde lørdag etter å ha ligget åtte uker på Haukeland sykehus. Han hadde fått påvist covid-19. Foto: Privat

Over en halv million kroner samlet inn til avdøde Alexanders (41) familie

Seksbarnsfar Alexander Heggland fra Bjørnafjorden døde lørdag etter påvist covid-19. Nå har bekjente startet en innsamlingsaksjon til familien som sitter igjen.

– Alexander har alltid vært en fantastisk pappa og fosterfar, og han elsket ungene sine og hadde alltid tid til dem. Helt fantastisk. Alltid gjort noe for andre og strukket seg litt lenger, sier en nær slektning av familien til VG.

Vedkommende uttaler seg på vegne av familien.

Lørdag 9. mai døde Alexander Heggland (41) fra Bjørnafjorden i Vestland på Haukeland universitetssjukehus etter å ha testet positivt på coronaviruset. Det er det yngste coronarelaterte dødsfallet kjent til nå.

– Han tapte kampen mot covid-19. Han lå åtte uker på sykehuset. Igjen sitter kone og barn, forteller den nære slektningen.

Seksbarnsfaren hadde en nyretransplantasjon for 15 år siden.

– Han var en fantastisk mann, far og bror. Han kjente alle og alle kjente ham. Savnet vil bli veldig stort, sier slektningen.

VG har også snakket med Alexanders søster. Hun ønsker sterkt å oppfordre alle til å følge Folkehelseinstituttets smittevernregler.

– Dette er alvorlig og det var en mann med god helse, sier hun til VG og legger til:

– Det er helt forferdelig. Umenneskelig og vondt.

Overveldende respons

Etter Alexanders bortgang, ble det opprettet en innsamlingsaksjon for familien på nettstedet Spleis. I skrivende stund er det samlet inn over 600.000 kroner på under ett døgn.

– Jeg hadde lyst til å gjøre noe for å hjelpe dem i den vanskelige situasjonen. Det ikke mye man kan gjøre annet enn å være der for dem, sier familievennen bak spleis-siden Linda Helen Lundekvam.

Det var avisen Os & Fusaposten som omtalte innsamlingen først.

Hun forteller at det har vært en tung tid for hele familien, men den overveldende responsen på spleiskampanjen har varmet mye.

– Det har ikke gått 24 timer engang. Det er både venner, bekjente og ukjente som har bidratt. Masse fine folk, sier hun.

Ordfører: – Rørende å se at folk bryr seg

Ordfører i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg, sier til VG at hennes tanker går til familie og pårørende.

– Det var en trist dag på lørdag når meldingen kom via kommunal kriseledelse at han var gått bort. Du tenker umiddelbart på dem som sitter igjen og som har det vondt og vanskelig, så det er naturlig at det er familien og de nære pårørende man tenker på i en sånn situasjon, sier ordføreren og legger til:

– Jeg er opptatt av at vi samtidig gir familien fred og ro, men kommunen er klar på at de skal få den hjelpen og støtten de ønsker.

Lindborg sier at hun er kjent med innsamlingsaksjonen som nå pågår.

– Jeg synes det er rørende å se at folk bryr seg om hverandre og ønsker å bidra og viser sin medfølelse. Jeg tenker det er en styrke for kommunen at folk bryr seg sånn om hverandre, sier Lindborg.

Smittevernoverlege i Bjørnafjorden, Bjørn Petter Aasheim Johannsen, sier til VG at han har hatt dialog med kona til Alexander og vil ikke gi noen ytterligere kommentar enn følgende:

– Hun oppfordrer folk til å følge smittevernreglene.

