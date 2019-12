Per Edgar Kokkvold er tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund og tidligere leder av Kringkastingsrådet. Bildet er fra 2017. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kokkvold om Mette-Marits møter med Epstein: – Håper saken er en lærepenge

Per Edgar Kokkvold er forundret over at Jeffrey Epsteins kriminelle historikk tilsynelatende gikk under radaren på Slottet. VG har sendt kongehuset en rekke spørsmål om Mette-Marits relasjon til Epstein, men de nekter å svare.

– Jeg håper saken er en lærepenge. Først og fremst for dem som skal sørge for at de kongelige vet slikt, sier Per Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund og tidligere leder av Kringkastingsrådet, til VG.

Når Mette-Marit sier at hun ikke visste alvorlighetsgraden og omfanget av Jeffrey Epsteins kriminelle handlinger, er det grunn til å tro at hun snakker sant, mener Kokkvold.

– Men noen burde ha sørget for at hun visste det hun påstår at hun ikke visste. At de som har som oppgave i å følge med på slikt, ikke klarte å formidle dette til kronprinsessen, er underlig, sier han, og sikter til rådgiverne som hun har rundt seg.

Mandag bekreftet kongehuset til Dagens Næringsliv at Mette-Marit ved flere anledninger har truffet Jeffrey Epstein. Den amerikanske milliardæren ble dømt for overgrep og menneskehandel i 2008, etter at han tilsto å ha betalt en mindreårig jente for sex.

Epstein var siktet og varetektsfengslet for nye anklager, da han i sommer ble funnet død på cellen sin.

DØMT: Jeffrey Epstein ble dømt for å ha betalt en mindreårig jente for sex, i 2008. Senere har flere kvinner stått fram og anklaget ham for overgrep. Foto: New York State Sex Offender Registry

– Et Google-søk unna

Møtene mellom Mette-Marit og Epstein skal ha funnet sted fra 2011 til 2013, altså lenge etter at overgrepsdommen ble offentliggjort.

Også politisk redaktør i DN, Kjetil B. Alstadheim, mener at Slottet og rådgiverne burde ha vært bedre orientert.

– Man kan lure på om de har Google på Slottet. Dette var på et tidspunkt der Jeffrey Epstein var dømt og hadde sonet en 13 måneder lang dom. Dette lå et Google-søk unna, sa Alstadheim da han gjestet Dagsnytt 18 mandag.

Han viste også til BBC-intervjuet med britiske prins Andrew, som forteller at han i 2010 dro til New York for å avslutte sitt vennskap med Epstein, da han mente det var upassende å ha en slik forbindelse med en overgrepsdømt.

Det var året etter dette at Mette-Marit, ifølge Slottet, møtte Epstein for første gang.

KRONPRINSPARET: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i Berlin i oktober. Foto: Ola Vatn / VG

Har beklaget

Mette-Marit møtte ham flere ganger i USA, også hjemme hos ham, og en gang i Oslo, skriver Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

Kongehusets informasjonssjef Guri Hofstad Varpe har formidlet til VG at Epstein aldri har vært på Skaugum. Kronprinsessen og Epstein skal ha blitt introdusert av venner i utlandet, og ifølge Slottet var flere til stede under møtene.

Kronprinsessen beklaget mandag at hun ikke undersøkte fortiden hans nærmere.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger. Jeg burde undersøkt Epsteins fortid nærmere, og beklager at jeg ikke gjorde det, sa hun i en uttalelse sendt fra slottet til Dagens Næringsliv.

Verpe opplyser til VG at Epstein aldri har gitt penger eller tilbudt seg å gi penger til de to fondene som kronprinsessen jobber med.

– Må regne med å bli spurt

Dagens Næringsliv skriver at de sendte en rekke spørsmål om relasjonen mellom Mette-Marit og Epstein til Slottet 22.november. Først mandag denne uken, halvannen uke senere, fikk de svar.

Kokkvold nekter å tro at kronprinsessen var utilgjengelig i hele denne perioden.

– De kan ikke gruble så lenge på hva de skal svare i en slik sak. Det må ha vært mulig å reagere tidligere, sier han.

les også Celina Midelfart til DN: Epstein inngikk i forretningsmessig bekjentskapskrets

På spørsmål om offentligheten har krav på å vite om disse møtene, svarer Kokkvold ja.

– De kongelige er de mest offentlige av alle personer, så de må selvfølgelig regne med å bli spurt om dette.

Kokkvold sier han er glad for at mediene setter søkelyset «på dem som gjerne vil ferdes blant oss uten kritikk av noe slag».

Varpe sier til VG at de ikke har noen kommentar til Kokkvolds uttalelser.

Vil ikke besvare spørsmål

VG sendte mandag en rekke spørsmål til Slottet (se faktaboks). Varpe svarte kort på ett av spørsmålene (se faktaboks), men uttalte ellers følgende:

«Vi har ikke noe mer å tilføye enn det vi allerede har sagt».

På oppfølgingsspørsmål om hvorfor Slottet ikke vil svare, uttalte Varpe at «vi har svart på en rekke spørsmål fra DN. Vi henviser til disse svarene, som vi mener oppleves som ganske utfyllende.»

Spørsmål fra VG som Slottet ikke har svart på Hvem introduserte Jeffrey Epstein og kronprinsessen?

Hvem andre var til stede de gangene de møttes?

Møttes de kun i privat sammenheng?

I DN-saken sier kronprinsessen at hun «burde undersøkt Epsteins fortid nærmere». Betyr det at hun var kjent med noe av hans brokete fortid?

Hva er vanlig for bakgrunnssjekk av kronprinsessens kontakter?

Finnes det rutiner som kunne hindret kontakten med Jeffrey Epstein?

Slottet opplyser til DN at møtene mellom de to skjedde i sosiale sammenhenger. Hva slags sosiale sammenhenger?

DN opplyser at de sendte dere spørsmål om denne saken 22. november. Hvorfor har dere brukt halvannen uke på å besvare disse?

Epstein hadde flere hjem, blant annet i New York, Florida og Paris. Hva er grunnen til at dere ikke vil si i hvilket av dem Mette-Marit og Epstein møttes?

Hva er grunnen til at kronprinsesse Mette-Marit ikke har fortalt om disse møtene selv?

Burde Mette-Marit på eget initiativ ha gått ut og informert om dette?

Spørsmål fra VG som Slottet har svart på Det har tidligere blitt stilt en rekke spørsmål om hvem som betalte for kronprinsparets yacht-tur i 2015. Kan dere svare på dette nå? Hadde denne ferien noe med Epstein å gjøre? – Denne hadde overhodet ingenting med Epstein å gjøre, sier Kongehusets informasjonssjef Guri Hofstad Varpe.

Publisert: 03.12.19

