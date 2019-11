BER OM HODERULLING: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri viser til Mattilsynsdirektøren som trakk seg, når han argumenterer for at hoder må rulle etter NAV-saken. Foto: Hallgeir Vågenes

NHO-topp mener NAV-sjefen og statsråden må gå: – Noen har driti seg så ut

Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen sier det ikke er mulig for NAV-sjef Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) å fortsette.

– Det handler ikke om Vågeng og Hauglie som personer - eller hva de faktisk har visst når. Men når noen har - for å si det rett ut - driti seg så ut, at mange uskyldige er blitt dømt og har sonet fengselsstraffer på feilaktig grunnlag, da må noen ta ansvar. Og det er de som sitter på toppen, sier Lier-Hansen, som leder den største foreningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Denne skandalen er så stor at de to må gå, slik at vi kan opprettholde en viss tillit til to av våre viktigste institusjoner, NAV, og det departementet som er ansvarlig for arbeidslivet vårt og våre sosiale tjenester, sier Lier-Hansen til VG.

Hadde ikke gått i næringslivet

Han sier konsekvensene i næringslivet hadde blitt sparken for toppsjefen, hvis selskapet hadde bidratt til at folk havnet uskyldig i fengsel.

– Ikke en eneste leder i næringslivet hadde overlevd en slik sak. Det er faktisk slik i enkelte saker at man som leder må ta konsekvensen, selv om man ikke er direkte involvert. I denne saken har internkontrollen vært så dårlig at man som toppleder uansett må ta ansvaret.

Lier-Hansen legger til at det finnes ferskt eksempel på at folk har gått av også innenfor myndighetene.

– Vi skal ikke lenger enn til i vår, da administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet trakk seg på grunn av at det lokalt i Rogaland var levert en feilaktig tilsynsrapport om en pelsdyrvirksomhet. Gjein gikk med en gang, før granskningen ble etablert, fordi Mattilsynets troverdighet ble trukket i tvil. NAV-skandalen er ekstremt mye større, enn den alvorlige feilen som ble gjort i Rogaland, sier lederen for Norsk Industri.

MENER DISSE MÅ GÅ: NAV-sjef Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Tore Kristiansen

Tror Riksadvokaten ville gått

Han sier han ikke blander seg inn i den politiske debatten hvor Rødt-leder Bjørnar Moxnes har fått så hatten passer etter å ha krevd Hauglies avgang, blant annet fra saksordfører for NAV-saken i kontrollutvalget på Stortinget, Eva Kristin Hansen (Ap), som kaller Rødts mistillitsforlag en «Moskva-prosess».

– De politiske prosessene blander jeg meg ikke borti, de bør gå sin gang. Men når vanlige folk mister sine rettssikkerhetsgarantier, da må det få konsekvenser. Det gjør det ikke noe bedre at det kan se ut som om det er politisk press og servil behandling av det presset i NAV, som har brakt Vågeng og Hauglie i dette uføre.

– Det er ikke bare i NAV og i departementet det har sviktet; men også hos påtalemyndighetene og domstolene?

– Ja, det er like stor skandale, som også er nødt til å få konsekvenser. Jeg tror riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde gått av, hvis hans avgang ikke hadde sammenfalt med at denne saken ble kjent.

– Ingen kommentar

Sigrun Vågeng har ingen kommentar til innholdet i saken og uttalelsene til Stein Lier Hansen. Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet sier at Hauglie ikke har noen kommentar til saken.

– Vårt fokus nå er å ta ansvar og å gjøre alt vi kan for å rydde opp i en feil som trolig oppstod i 2012. Det viktigste er at de berørte får nødvendig bistand og rask og grundig behandling av sakene sine. Vi jobber også med å svare mest mulig utfyllende på alle spørsmål som Stortinget stiller frem mot høringen. Statsråden vil etter beste evne svare på alt Kontroll- og konstitusjonskomiteen spør om, sier Einan.

Han legger til:

– Regjeringen har nedsatt et svært kompetent og uavhengig granskningsutvalg, som skal se på alle sider av saken - også NAVs og departementets håndtering.

Angriper Lier-Hansen

Høyres arbeidspolitiske talskvinne på Stortinget, Heidi Nordby Lunde, går kraftig ut mot Lier-Hansen.

– Dette er et underlig utspill fra Stein-Lier Hansen, særlig etter uttalelsene fra SV og Ap; de var veldig tydelig da de avviste mistillitsforslaget fra Rødt.

– Han sier han ikke blander seg borti i det politiske?

– Å be statsråden gå av er politisk, uansett hvordan du vrir og vender på. Vi bør først få fakta på bordet. Og å mene at politisk press fra departementet gjorde at NAV handlet mot sin overbevisning, det er en stor konspirasjonsteori, på nivå med Bjørnar Moxnes i Rødt. Jeg vil også stille spørsmålstegn ved om dette er Lier-Hansens egne meninger eller om han her uttaler seg på vegne av Norsk Industri, sier Lunde.

Lier-Hansen svarer slik til det siste spørsmålet:

– Jeg støtter ikke Moxnes, men gir råd om hva toppledere bør gjøre. Dette er mine refleksjoner som ikke er drøftet i Norsk Industri, men jeg vet det er mange industriledere som er helt enig i det jeg sier om at ledere i offentlig virksomhet i mye sterkere grad blir skjermet når så tunge kriser som dette rammer.

Publisert: 26.11.19 kl. 19:15

