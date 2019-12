FÅR BISTAND: Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl i Sør-Vest politidistrikt får taktisk bistand fra Kripos i forbindelse med drapsetterforskningen på Jæren. Foto: NTB/SCANPIX

Mann (44) funnet død på stranden: – Det er en tragedie

Først ble mannen meldt savnet av familien. Så fant turgåere 44-åringen død ved Regestranden på Sola i Rogaland. Nå etterforskes dødsfallet som drap.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er en tragedie. Han var en kjempekar, rolig, snill, sjenert og blyg. Han gjorde ingenting ut av seg, sier en bekjent av mannen til VG.

Hun har vært i avhør hos politiet og kan være blant de siste personene som observerte den avdøde 44-åringen i live.

Politiet har så langt tidfestet den siste sikre observasjonen av avdøde til søndag ettermiddag klokken 15 på kjøpesenteret M44 på Jæren.

Den bekjente kvinnen forteller til VG at hun så ham og snakket med ham etter dette tidspunktet.

– Jeg traff ham på kjøpesenteret på søndag, cirka klokken 15.30. Vi snakket sammen og han var helt okei: Normal, snill og trivelig å snakke med, sier hun.

– Sa han noe om hva han skulle etter samtalen?

– Nei, og nå angrer jeg på at jeg ikke spurte. Jeg snakket med ham i ett øyeblikk, og i neste øyeblikk var han savnet, svarer den bekjente kvinnen.

Meldt savnet av familien

Politiet opplyser tirsdag ettermiddag at det er funn på åstedet ved Regestranden på Sola i Rogaland og tilbakemeldinger fra den foreløpige obduksjonen som gjør at dødsfallet etterforskes som drap.

– Men jeg ønsker ikke å kommentere ytterligere detaljer rundt dette nå, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl i Sør-Vest politidistrikt til VG.

I løpet av dagen mandag ble den 44 år gamle mannen meldt savnet av familien, men politiet ønsker ikke å utdype familiens bekymring.

les også Drapssiktet mann (60) dømt for grov vold for to uker siden

Etterforsker mulige konflikter

Politiet opplyser til VG at de undersøker mulige konflikter knyttet til avdøde, uten å spesifisere nærmere detaljer.

– Jeg forstår ikke hvordan noen kunne gjøre noe sånt mot ham eller at han kan ha tirret noen til å gjøre det. Det er helt uforståelig, sier den bekjente kvinnen til VG.

Om lag ett døgn etter at den 44 år gamle mannen var på kjøpesenteret, ble han funnet død av noen turgåere ved Regestranden på Sola. I mellomtiden hadde han også blitt meldt savnet av familien.

– Hva er det siste sikre livstegnet?

– Vi er i en fase hvor vi samler inn informasjon, og jeg ønsker derfor ikke å gå ut med det nå, svarer Dahl.

Etterforskningsledere ønsker heller ikke å kommentere eventuelle ytre skader på offeret.

les også Mistenkelig dødsfall i Sola – politiet etterlyser bil

Etterlyser avdødes bil

Tirsdag etterlyste politiet bilen til den 44 år gamle mannen, en sort Opel Astra 2014-modell.

– Vi er fortsatt interessert i å få observasjoner av den. Det er viktig for oss å kartlegge bevegelsene på bilen gjennom store deler av helgen. Vi vet at han var glad i bilen og at han brukte den mye, sier Dahl.

Politiet er foreløpig usikre på hvilke tidspunkt avdøde ikke lenger hadde kontroll på bilen, som er også er etterlyst internt i politiets systemer.

I tillegg søker patruljer der de tror bilen kan være, samt at elektroniske spor kan bidra i kartleggingen og søket etter kjøretøyet.

Det er spesielt tidsrommet fra søndag klokken 15 til avdøde ble funnet mandag ettermiddag som er av spesiell interesse for politiet, og da først og fremst trafikk inn og ut fra funnstedet.

Politiet har tatt flere beslag i saken, men ønsker ikke å kommentere detaljer rundt disse.

– Ingen har annen status enn vitne i saken, sier Dahl.

les også Ble dømt for drap – på grunn av en drøm

Fikk nylig gullklokke på jobben

Daglig leder Svein Axel Johannesen ved Jæren Industripartner er full av lovord om den avdøde 44-åringen, som nylig fikk gullklokke som et symbol på 25 års tjeneste i bedriften.

Sist mandag var Johannesen ved treavdelingen hvor avdøde jobbet og overleverte klokka. En uke senere ble 44-åringen funnet død.

– Han var stolt av klokken. Han var en snill og omgjengelig medarbeider som var godt likt. Vi kjenner ham som en god kollega, sier Johannesen til VG.

Publisert: 10.12.19 kl. 18:53

Mer om