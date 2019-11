Spiondømte Frode Berg, her fra pressekonferansen på Gardermoen tidligere denne uken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Frode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten

En norsk forretningsmann mener hans ansatte ble forsøkt vervet som informanter i Russland. Nå saksøker han staten og vil ha Frode Berg som vitne i rettssaken.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Atle Berge er direktør for Ølen Betong, og mener at norske etterretningsoffiserer gjentatte ganger forsøke å rekruttere ansatte i firmaet til å bli informanter i Russland, skriver TV 2.

les også Tok imot Frode Berg på grensen: «Du er nå et fritt menneske»

Berge er selv tidligere anklaget for spionasje og utvist fra Russland i ti år. Nå forbereder han sitt søksmål mot staten, hvor han søker et betydelig erstatningsbeløp etter at Ølen Betong måtte gi opp virksomheten i Murmansk.

les også Slik var den hemmelige Frode Berg-operasjonen: Krysset grensen her

Berge har bedt om et møte med spiondømte Frode Berg, som i forrige uke ble utlevert til Norge. Direktøren mener at saken hans står sterkere nå etter det Frode Berg har fortalt vedrørende verving fra etterretningshold.

TRYGT INNE I LITAUEN: Dette er et av de første bildene av Frode Berg i frihet, mellom ambassadør Karsten Klepsvik (til venstre) og advokat Brynjulf Risnes sist fredag. Foto: Privat

– Han har besvart noen av de tingene som regjeringsadvokaten har benektet. Han har gitt bevis for at verving foregår. I retten må vi sannsynliggjøre at dette faktisk har foregått. Nå har vi fått det ene beviset etter det andre, sier Berge.

les også Spiondømte Frode Berg: - Føler meg ført bak lyset av E-tjenesten

Frode Berg har sagt at han ble presset av etterretningstjenesten til å utføre oppdrag i Russland. Han ble pågrepet og fengslet i Moskva for snart to år siden. I april ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje, før han altså ble utlevert til Norge i forrige uke.

Publisert: 21.11.19 kl. 19:06

Mer om