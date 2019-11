MER SAMARBEID: Helseminister Bent Høie (H) skal løse problemene i samhandlingsreformen med mer samhandling. Foto: Krister Sørbø

Helseminister Høie: Jeg håper å avskaffe hele ordningen med bøter

Helseminister Bent Høie (H) fryser nå satsen på dagbøter til kommuner som ikke klarer å ta i mot pasienter fra sykehusene. Høie vil på sikt avskaffe bøtene.

– Jeg fryser den ordningen som er nå, setter i gang helsefellesskapene, og når det er oppe og går håper jeg å avskaffe hele ordningen med bøtene og få kommunene og sykehusene til å jobbe godt sammen.

Det sier helseminister Bent Høie etter at VG onsdag denne uken avslørte hvordan helseforetakene fra 2012 til 2018 har gitt norske kommuner bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner – fordi de ikke har klart å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehusene.

For hver ekstra dag pasienten må bli på sykehuset, må kommunen betale en dagsbot som i dag er på 4 885 kroner – til sykehuset. Denne summen har økt fra 4000 kroner i 2012 da reformen ble innført.

– Det er ikke gjennom bøter og betaling vi skal gi den beste behandlingen til pasienten. Det er feil å tro at det lønner seg for den ene parten å drive å skyve pasientene frem og tilbake, sier Høie til VG.

ÉN AV FIRE kommuner har hatt mer enn 1000 prosent økning i bøteutgiftene etter at Samhandlingsreformen ble innført i 2012, viser kartleggingen.

Vil ikke avsi dom

Kommunene som er hardest rammet forteller at pasientene ligger kortere på sykehus, de sendes til kommunen til alle døgnets tider, og at kommunene opplever at de ikke kan påvirke situasjonen.

– Den betalingsordningen var virkemiddelet vi brukte for å få kommunen og sykehusene til å samarbeide. Men vi ser at det noen ganger har ført til mer oppmerksomhet om pengene, og mindre oppmerksomhet om pasientene, sier Høie.

Men han vil ikke avsi dom over kommuner som lar pasientene bli på sykehusene.

– Snarere tvert i mot, så er mange av disse kommunene veldig bevisste på det beste for pasienten. Noen ganger er det riktig av kommunene å være ærlige om at de ikke kan ta imot pasienten. Så kan de heller betale sykehuset for å ha pasienten der, sier helseministeren.



– Handler ikke om penger

I 2012 fikk kommunene utbetalt en øremerket engangssum på cirka 560 millioner kroner for å ta imot utskrivningsklare pasienter. I tillegg fikk de 5,6 milliarder kroner fra sykehusbudsjettene for å ruste seg opp til samhandlingsreformen.

De pengene er brukt opp for lenge siden, forteller flere kommuner til VG.

– Reformen er etter vår erfaring sterkt underfinansiert, noe som fører til større press på både økonomi og personell i kommunen, sier Ragnhild Bendiksen, kommunalsjef for helse og omsorg i Vennesla.

Høie ser annerledes på det.

– Alle kommunene fikk store beløp fra sykehusene da reformen ble igangsatt. Dette handler ikke om penger, det handler om hvordan en klarer å organisere tjenestene sine bedre, sier helseministeren.

– Feil perspektiv

Terje P. Hagen, professor og leder for Institutt for helseøkonomi ved Universitetet i Oslo har tidligere uttalt til VG at kommunene i dag vurderer om det er billigere å betale fem tusen kroner per døgn opp mot kostnaden ved å ta pasienten hjem.

– Kommuner som mener det er enklere å betale boten, enn å ta i mot pasienten, har et helt feil perspektiv, sier Høie.

Derfor har han tro på enda mer samarbeid mellom sykehus og kommuner. Hvor de setter seg ned og i fellesskap bestemmer blant annet hvilke pasienter som skal skrives ut og når.

– Vi lar helsefellesskapene gjøre jobben sin, og så vurderer vi at dette fungerer så godt, at det ikke lenger er pengene som styrer dette, da avskaffer vi bøtene.

Tror du det kommer til å skje?

– Vi er nødt til å komme dit at det blir slutt på den silo-tenkningen når det gjelder penger. Vi kan ikke fortsette å se på kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som to forskjellige ting. De kommer til å være integrert i fremtiden, avslutter Høie.

Dette er samhandlingsreformen * Samhandlingsreformen ble innført 1.1. 2012. * Bakgrunnen var at nordmenn lever lenger, og medisinske fremskritt gjør at mange flere kan behandles for sykdommer. *Denne kombinasjonen er kostbar, og vil bli stadig dyrere, jo flere eldre vi får. * Det norske helsevesenet var ikke rustet, og myndighetene med helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i spissen ville komme problemene i forkjøpet. * Byrden, både den økonomiske og den organisatoriske, skulle fordeles mellom sykehusene og kommunene. * Hensikten var å frigjøre plass i sykehusene, slik at flere kunne behandles, hurtigere og billigere. * Slagordet var: «Rett behandling, på rett sted til rett tid». * Samhandlingsreformen innebærer at de som trenger å være på sykehus, skal være på sykehus, men ikke lenger enn absolutt nødvendig. * Behandling som ikke krever at pasienten er innlagt på sykehus, skal utføres i kommunen. * Ved innføring av reformen ble 5,6 milliarder kroner tatt fra sykehusbudsjettene og gitt til kommunene slik at de kunne tilrettelegge for reformen.

Publisert: 22.11.19 kl. 07

