FAST: I Rogaland førte heftig regnvær til et stort hull i veien, og en bil kjørte seg fast. Foto: Ronny Hjertås

Uvær skaper trøbbel i Sør-Norge

Uværet i natt har blant annet ført til stengte fjelloverganger og innstilte ferjer. I Gjesdal kommune i Rogaland er tre hus evakuert etter at store nedbørsmengder lagde et stort hull i veien.

En beboer i området varslet politiet om hendelsen like etter klokken 23.30 tirsdag kveld.

– Vedkommende hadde da kjørt ned i et hull rett utenfor sitt eget hus, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Onsdag morgen har politiet dratt fra stedet, men kommunen er fremdeles på plass med ressurser for å sikre området. Hullet er rundt 15 kvadratmeter stort. Ni personer er evakuert.

– Store mengder med vann var i ferd med å grave ut veibanen, og det var fare for at husene i nærheten skulle rase ut på grunn av ustabil grunn, sier Fenne-Jensen.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

RYKKET UT: Politiet reiste til stedet etter melding fra en person som hadde endt i hullet. Foto: Ronny Hjertås

Traktor veltet

Operasjonslederen opplyser at det har vært store nedbørsmengder og dårlig vær i hele politidistriktet. På Fv46 mellom Sandeid og Vikedal er det meldt om et jordras som gikk over veien.

– Ellers har det vært mindre hendelser med trær over veien og knekte greiner. Det er ikke uvanlig med sånt vær tidlig på vinteren. Dette begynte allerede mandag, så folk har hatt tid til å forberede seg, sier Fenne-Jensen.

Storm og uvær slo for alvor inn Sør-Norge tirsdag kveld. I Bergen kjørte Fløibanen på et tre, og meteorologene ba folk binde fast løse gjenstander og holde seg innendørs.

Natt til onsdag har været ført til dårlig fremkommelighet både på Vestlandet, Østlandet og i Midt-Norge har værforholdene ført til dårlig fremkommelighet i natt.

Ved Skøyen i Oslo veltet en mindre traktor som skulle strø trikkeholdeplasser. Den fikk dekket på utsiden av perrongen og veltet, men kom etter hvert på rett kjøl ved hjelp av brannvesenet.

Like før klokken fem innstilte ferjesambandet Horten-Moss alle avganger, men driften ble gjenopptatt like før klokken 06.30.

STENGT: Et tre veltet over skinnene og sperret for Fløibanen tirsdag. Foto: Anita Nybø

Stengte fjelloverganger

Svært mange fjelloverganger har vært helt eller delvis stengt natt til onsdag. E16 over Filefjell er en av få som er åpne, men E16 er imidlertid stengt på strekningen fra Voss til Gudvangen, noe som medfører en omkjøring via E39 som kan ta to til tre timer ekstra.

Siste oppdatering fra Vegtrafikksentralen Vest viser at riksvei 15 over Strynefjellet og fylkesvei 37 mellom Rauland hotell og Skinnarbu bom nå er åpnet, mens riksvei 13 over Vikafjellet, fylkesvei 53 på strekningen Årdal til Tyin og fylkesvei 50 fra Aurland til Hol fremdeles er stengt.

Også E6 over Dovre, fylkesvei 51 Valdresflye og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er blant de stengte overgangene.

