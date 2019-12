Mann i 30-årene skutt i Trondheim: Har funnet tomhylser og kniv på åstedet

TRONDHEIM (VG) Politiet jakter fortsatt etter gjerningspersoner etter at en mann i 30-årene ble skutt i Trondheim torsdag kveld. Én person er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Politiet mottok melding om at en mann i 30-årene var skutt i Trondheim klokken 20.16 torsdag kveld.

Skytingen skjedde ved en Bunnprisbutikk i Ila i Trondheim, og det var den skadde mannen selv som varslet politiet om hendelsen, ifølge politiet.

– Den første meldingen kom fra offeret som var skutt, og det kom flere meldinger fra vitner, sier politistasjonssjef Arve Nortvedt på en pressebrifing fredag morgen.

Han sier flere vitner har observert en krangel eller konfrontasjon i forkant av hendelsen, og at politiet jobber med å finne ut mer om hva som har skjedd.

– En person er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk, sier politiadvokat Ellen Andresen.

ÉN SIKTET: En person er siktet for medvirkning til drapsforsøk, opplyste politiet fredag morgen. Foto: OLE MARTIN WOLD

Mannen er avhørt og løslatt, men fortsatt siktet, opplyser politiet.

Av hensyn til etterforskningen kan de ikke gå inn på hva den siktede mannen har forklart, og sier den videre etterforskningen handler om å få klarhet i om det er én eller flere gjerningspersoner.

Mannen som ble skutt er etnisk norsk og bosatt i Trøndelag, ifølge politiet.

Politiet sa på pressebrifingen at de har funnet to tomhylser og en kniv ved åstedet, og at hendelsen har linker til et kriminelt miljø.

I en pressemelding torsdag mente politiet at det ikke var noe som tydet på at mannen var et tilfeldig offer.

Mannen som ble skutt er ved bevissthet, og anses ikke som kritisk skadet.

– Skuddet har gått via magen og ut i armen, sier Nordvedt.

SKUDD: Flere personer hørte at det ble avfyrt skudd på Ila torsdag kveld. Foto: Ole Martin Wold

Politiet opplyste torsdag kveld at mannen var ved bevissthet da han ankom St. Olavs hospital, og at de hadde snakket med ham. De kunne da ikke gå inn på hva han hadde forklart.

VG snakket torsdag kveld med et øyenvitne til den dramatiske hendelsen.

Vedkommende fortalte at han og to kamerater skulle til butikken for å handle da skuddene falt.

– Vi så to menn som kranglet ved Bunnpris-butikken. De ropte frem og tilbake. Plutselig dro han frem noe fra lommen, og vi hørte to skudd. Kameratene mine løp fra stedet, mens jeg hoppet bak en container, sier øyenvitnet til VG.

