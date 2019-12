DRAPSETTERFORSKNING: En person føres til politibilen etter det ble funnet en død mann i en leilighet. Det er ikke bekreftet at personen på bildet er gjerningsmannen. Foto: Kristin Humstad / Sagat

Mann funnet død i leilighet - en person siktet for drap

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet etter at en person ble funnet død i en leilighet i Lakselv i Finnmark. Ifølge politiet ble den avdøde knivstukket.

Politiet rykket ut med alle tilgjengelige mannskapet etter at de fikk melding om hendelsen like etter klokken 15.30 tirsdag.

– Ut i fra det vi vet så var de to bekjente av hverandre. Det er ingen familiær relasjon mellom dem, sier etterforskningsleder Steffen Andreassen til VG.

Politiet opplyser tirsdag kveld at den avdøde er en utenlandsk statsborger i 40-årene. De pårørende er ikke varslet, og Kripos bistår i arbeidet fordi de pårørende befinner seg i utlandet. Den avdøde ble funnet i den siktede mannens leilighet. Politiet har tirsdag kveld avhørt flere vitner.

– Det var flere personer i umiddelbar nærhet til åstedet. Vi har begynt å danne oss en oversikt, men vi har ikke garanti for at de har den fullstendige oversikten over hendelsesforløpet, sier Andreassen.

Den siktede ble pågrepet like etter klokken 16 og er ikke avhørt. Han vil trolig bli avhørt onsdag.

RYKKET UT: En mann er siktet etter at en person ble funnet død i en leilighet i Lakselv tirsdag. Foto: Lars Birger Persen, Ságat

Har kontroll på antatt drapsvåpen

– Politiet jobber nå på stedet med både taktiske og tekniske etterforskningskritt. Vi er tidlig i etterforskningen og jobber bredt for å få en klarhet i hva som har skjedd. Vi kartlegger nå hvem som har vært tilstede, både i forkant, og under hendelsen, opplyser etterforskningslederen.

Rundt klokken 22 tirsdag kveld har politiet foreløpig ikke startet tekniske undersøkelser eller ransaket leiligheten.

– Den avdøde hadde stikkskader. Ifølge helsepersonell som gjennomførte livreddende førstehjelp på stedet, så befinner det antatte drapsvåpenet, altså en kniv, seg inne i leiligheten.

Både den antatte gjerningsmannen og den avdøde er kjent for politiet fra tidligere.

– De har ulike typer straffesaker på seg, og vi har et inntrykk av at de begge har vært en del av et belastet miljø, sier Andreassen.

Åpen kirke

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med flere opplysninger om den avdøde.

– Politiets etterforskning er i initialfasen og det er for tidlig å si noe om motiv, eller hva som var foranledningen til handlingen, opplyser politiet i en pressemelding tirsdag kveld.

Mannen i 40-årene vil bli obdusert i Tromsø, trolig i løpet av uken.

Kirken i Lakselv er tirsdag kveld åpen for alle som ønsker å komme sammen.

– Vi hadde øvelse til julespill, men denne ble avbrutt så fort vi ble kjent med nyheten. Dette er en tragedie. Lakselv er en liten plass og dette preger folk, sier sogneprest i Porsanger Arne Skare til VG.

Han opplyser at kirken vil være åpen ut over kvelden.

– Det kommer som et sjokk på folk, og det er viktig at folk har et sted å komme til, sier han.

Publisert: 03.12.19 kl. 17:09 Oppdatert: 03.12.19 kl. 22:05

