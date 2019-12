Polfarerne møter snart «Lance»-teamet: – Jeg tror tårene kommer til å trille

NORDISHAVET/OSLO (VG) Etter 85 dager i isødet er det snart duket for et spesielt møte for polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

Etter at de to passerte det avtalte møtepunktet torsdag morgen, nærmer de seg nå Bengt Rotmo og Alexander Gamme, som gikk ut fra skipet «Lance» for å komme dem i møte med forsyninger.

De to sistnevnte befinner seg nå 82 grader og 36,4 minutter nord, og 19 grader og 41,5 minutter øst. Ifølge den siste oppdateringen fra mannskapet om bord på skipet er det nå under fem kilometer som skiller dem.

– Den store usikkerheten nå er været. Vinden øker, og det skal den fortsette med frem til i kveld, sier ekspedisjonens leder Lars Ebbesen til VG.

Foto: Tom Byermoen, VG

– Hva skjer når de fire omsider møtes?

– Det tør jeg nesten ikke å tenke på, for da begynner jeg bare å gråte. Det å treffe folk på den måten der ute... Jeg tror tårene kommer til å trille, sier Ebbesen.

De to polfarerne har vært utendørs under ekstreme forhold i 85 dager, som en del av ekspedisjonen som innebærer å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. De har mat og drikke til torsdag, med en reserve-rasjon til fredag.

En lignende ekspedisjon har aldri før blitt gjennomført.

Planen var egentlig å følge isen helt ned til Svalbard og bli hentet ut av Mike Horns seilbåt, men isen er altfor for usikker. Det ble derfor bestemt at skipet «Lance» skulle plukke dem opp.

– Jeg ser flere sier det er en redningsaksjon, men turen så langt har vært eventyrlig vellykket, sier Ebbesen.

AVREISE: Bengt Rotmo og Aleksander Gamme spente tirsdag på seg skiene og er nå på vei for å møte polfarerne. Foto: Jørgen Braastad, VG

Etter at polfarerne Børge Ousland og Mike Horn møter Alexander Gamme og Bengt Rotmo skal de spise og hvile, før de starter på den krevende ferden tilbake mot skipet «Lance».

– Vi så at Bengt og Alexander hadde forferdelige forhold på turen oppover, så de skal gjennom veldig vanskelige forhold. Sterk vind kan endre på all is, så vi er ikke i mål.

Skipet «Lance» var en periode frosset fast i isen, men er nå frigjort, og skal seile nordover gjennom råkene, for å komme de fire i møte.

– Det betyr at deres retur kuttes med minst en dag, så det tror jeg de setter stor pris på, sier Ebbesen.

KLARE: Knut Espen Solberg (t.v.), Bengt Rotmo og Aleksander Gamme på polisen klare for tur. Foto: Jørgen Braastad, VG

På spørsmål om hvorfor de utslitte polfarerne ikke blir hentet av et helikopter, svarer han:

– Det hadde sikkert vært deilig, men det er en nødløsning. Litt av det vi liker er å klare oss selv og vise at det vi har planlagt fungerer. Ideen deres var å ta seilbåt inn og bli plukket opp av båt på andre siden.

LØSNET: Mannskapet på skipet «Lance» klarte tirsdag ettermiddag å løsne skipet fra isflaket det satt fast i. Foto: Jørgen Braastad, VG

Turen har ikke vært helt uten komplikasjoner. Som følge av den ekstreme kulden har de begge fått mindre frostskader. Og som følge av en infeksjon måtte Mike Horn på antibiotikakur, noe de selv har fortalt om i sine egne oppdateringer fra isødet:

85 dager med ekstrem kulde og ekstrem fuktighet gjør sitt med kroppen, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

– Det er det som trigger disse gutta; kast hva som helst på dem, så skal de klare det. Over tid så brytes kroppen ned, og dette er nok den lengste og farligste turen de har gjort.

– Men hvor mye tåler de?

– Du kommer til et punkt hvor det mentale tar over. Det er der de skiller seg fra mange andre. De er utrolig sterke mellom øra, og gode til å skrelle bort unnskyldninger og negativitet. De er ikke mottakelige for vår verden i det hele tatt, det handler kun om å spise, sove, forflytte seg. De har totalt tunnlsyn på å fullføre denne turen og komme tilbake til virkeligheten.

Han forteller at man er helt avhengig av å ha en indre drivkraft og egen vinning for å legge ut på en slik tur. Men understreker også at de to polfarerne også har et større budskap med turen.

– Isen på jorden er veldig på tilbakegang, og skal vi klare å holde temperaturen nede, så er det dramatisk at de store hvite flekkene på jorden minker. Det finnes ikke noe mer dramatisk måte å vise dette på. Det er helt fantastisk og helt forferdelig på samme tid, sier Ebbesen.

